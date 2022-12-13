Kocaeli'de esnaflar eğitim kampında buluştu

Çeşitli kollarda faaliyet gösteren 44 oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim kampında bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği tarafından Oda Başkanları İstişare Toplantısı ve Eğitim Programı düzenlendi. Darıca Balyanoz Eğitim Kampında gerçekleştirilen programa Kocaeli’de çeşitli meslek kollarında faaliyet gösteren 44 oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kamu kurumu üst yöneticilerinin ve uzmanların mevzuat konularında eğitim verdiği programda odaların talep ve beklentileri de dile getirildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, oda temsilcilerine katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Esnaf odalarıyla istişare ve işbirliği kültürünün daha fazla geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Yamak, şehre katkı sağlayacak her çalışmaya omuz vermekte olduklarını söyledi. Yamak, “Marka Şehir Kocaeli yolunda en iyi yerel hizmeti vermek için daha çok çalışacağız” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanı Kadir Durmuş ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a kamp imkânını sağlanmasından ve tüm oda başkanlarını bir araya getirmesinden dolayı teşekkür etti. Esnaf odalarına yapılan her desteğin vatandaşa geri dönecek bir hareket olduğuna vurgu yapan Durmuş, eğitim programının tüm Kocaeli’ye hayırlar getirmesini temenni etti.