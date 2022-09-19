Kocaeli'de çiftçiye 86 milyonluk mazot ve tohum desteği

Kocaeli'de yaklaşık 14 bin çiftçiye tamamı hibe 2 milyon litre mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli 1300 ton yem bitkisi tohumu desteği başvuruları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli 1300 ton yem bitkisi tohumu desteği için başvuruların başladığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik destekleri bu yıl da artarak sürüyor. Başkan Büyükakın, “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla geçen mayıs ayında düzenlenen Çiftçi Şenliği’nde üreticilere mazot ve yem bitkisi tohumu desteği müjdesi vermişti.

Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 14000 çiftçiye toplamda 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3000 üreticiye yüzde 75 hibeli 1300 ton yem bitkisi tohumu olmak üzere, toplamda 86 milyon TL değerinde destek sağlayacaklarını duyurdu. Başkan Büyükakın, desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, bugün itibarıyla başvurularını yapabileceklerini bildirdi. Sürdürebilir tarım için üreticilere her türlü desteği verdiklerini ve bu desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, mazot ve tohum desteğinin çiftçilere bereketli ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

DAHA ÖNCE VERİLEN DESTEKLER

Proje kapsamında geçen yıl yaklaşık 12 bin çiftçiye 3 ay boyunca aylık 50 litre olmak üzere 150 litre, toplamda ise 2 milyon litre hibe mazot desteği verildi. Yaklaşık 8 bin çiftçiye ise 7400 ton yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu (dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu, çayır mera karışımları) desteği sağlandı. Destek kapsamında 14000 çiftçiye 6100 ton yüzde 50 hibeli zirai gübre (çotanak, 15-15-15, 20-20-0 kompoze) verildi.

TOHUM DESTEĞİNDE HİBE YÜZDE 75’E ÇIKARILDI

Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda verdiği yüzde 50 hibeli tohum desteğini, bu yıl yüzde 75’e çıkardı. Çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli, sertifikalı ve ilaçlanmış tohum desteği veren, ekim alanlarını yerinde kontrol eden Büyükşehir Belediyesi, hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynuyor. Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, çiftçilere tohumun ekiminden hasadına kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yaklaşık 14 bin çiftçiye toplamda 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin çiftçiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu olmak üzere, toplamda 86 milyon TL değerinde destekler için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler; 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebilecek. Çiftçinin, söz konusu belgelerle kendisinin başvuruda bulunması gerekiyor.

Belgelerini 30 Haziran 2022’ye kadar ziraat odasında güncellemiş olan çiftçiler, mazot desteğinden yararlanabilecek.

Çiftçilere verilecek mazot miktarı şu kriterlerden oluşuyor:

-2 dekar alana kadar 25 litre

-2 dekar-5 dekar arası 50 litre

-5 dekar-10 dekar arası 100 litre

-10 dekar-20 dekar arası 150 litre

-20 dekar-40 dekar arası 200 litre

-40 dekar ve üzeri 250 litre

-Büyükbaş için hayvan başına 10 litre

-Küçükbaş için hayvan başına 5 litre

-Arıcılık için kovan başına 3 litre

-Kanatlı hayvan için 5 hayvan başına 1 litre