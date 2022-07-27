Kocaeli'de ayçiçeği tarlaları hasata hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gübre desteğiyle Kocaeli genelinde 12 bin dekarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeği, yüksek verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ardından, Mayıs ve Haziran aylarında toprakla buluşturulan bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımda üretimin kesintisiz devam etmesi için Türkiye’ye örnek olan çok sayıda projeyle üreticilere destek vermeyi sürdürüyor. Mazot, gübre ve yem bitkisi tohumu desteği başta olmak üzere can suyu desteklerle çiftçilerin yüzünü güldüren Başkan Büyükakın, tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve sıvıyağ üretimine artırılması amacıyla yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre desteği sağladı.

AYÇİÇEĞİ EKİMİ YÜZDE 30 ARTTI

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan “Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” ile daha çok ayçiçeği yetiştirilerek daha fazla sıvıyağ üretiminin yapılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda “2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” ile yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan 500 çiftçiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere verdiği yüzde 50 hibeli destekli gübre ile Kocaeli’de 12 bin dekar araziye yağlık ayçiçeği ekildi. Verilere göre, bir önceki yıla göre ayçiçeği ekiminde yüzde 30 artış sağlandığı bildirildi.

HASAT EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere sağladığı gübre desteğiyle İzmit, Kandıra, Derince ve Kartepe ilçelerinde 12 bin dekarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeği, verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor Yapılan incelemelerde ciddi bir hastalığa rastlanmayan ve verimli olduğu tespit edilen ayçiçeği üretiminin, önümüzdeki yıllarda Kocaeli’nin her köşesinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Boy gösteren ayçiçeği tarlalarının hasadının eylülün ilk haftasında başlayacağı bildirildi.