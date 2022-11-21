Kocaeli'de aromatik bitki kurslarına ilgi arttı

KO-MEK’te tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kurslarına katılanlar aldıkları sertifikayla devlet teşviki için başvurabiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), son zamanlarda kendisine olan ilgi her geçen gün artan ve bu sayede yeni bir istihdam alanı haline gelen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine önem veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde başlatılan desteklemeyle katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi nane, biberiye ve oğul otunun daha da yaygınlaştırılması için KO-MEK’te eğitimler devam ediyor.

KO-MEK geride bıraktığımız dönemlerde de açılan kurslar sayesinde şimdiye kadar 330 kursiyere tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimi, yetiştirilmesi ve hasadı konusunda eğitim verdi.

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi(TABİP) sayesinde milyonlarca fide toprakla buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından gerçekleştirilen uygulanabilir projeler sayesinde artık köylüler daha bilinçli ve emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.