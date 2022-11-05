'Koç' gibi yatırım

Koç Holding, 2022 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 646,9 milyar TL gelir elde ederken, 24,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlarımızı ve değer yaratma odaklı iş anlayışımızı kararlılıkla sürdürdük. Koç Topluluğu olarak sağlıklı bilançomuz, kuvvetli likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile yılın ilk 9 ayında başarılı sonuçlar elde ettik. Her fırsatta dile getirdiğim üzere başarılarımızı hiçbir zaman sadece finansal sonuçlardan ibaret görmüyoruz. Ülkemizin geleceğine olan kuvvetli inancımızla, yatırımlarımıza kararlılıkla ve hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 24,1 milyar TL’lik kombine yatırım ile son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 72,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın geri kalan döneminde ihtiyatlı bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürürken, ülkemiz ve Topluluğumuz için değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Topluluk olarak insanı odağına alan bir yaklaşımla eşitlik ve kapsayıcılığı merkeze alarak hareket ettiklerini söyleyen Levent Çakıroğlu, “Sahip olduğumuz bu anlayışın hem ülkemizde hem de küresel çapta takdir görmesi bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Forbes’un ‘Dünyanın En İyi İşverenleri’ araştırmasında altı yıldır üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni seçilmemiz bunun en önemli göstergesi. Ayrıca yine dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500’de bu yıl da ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde güçlü performansını 2022’nin üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiğine dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Küresel büyümesini emin adımlara sürdüren Arçelik, 2019’da giriş yaptığı Bangladeş’te rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak yeni bir beyaz eşya üretim tesisinin temelini attı. Dünyada pek çok pazarda markalarıyla liderliğini koruyan Arçelik, tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında dönüştürmeye de devam ediyor. Romanya’nın Ulmi kentindeki çamaşır makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu tarafından verilen ‘Sustainability Lighthouse’ unvanına layık görüldü. Fabrikamız, enerji ve su verimliliğini artırmak için yenilikçi teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretime öncülük ediyor” dedi.