KOBİ’lerin yatırım hedefi 'uzaktan BT'

Dynabook tarafından yapılan araştırmaya göre Avrupa'daki KOBİ'lerin neredeyse yarısı BT altyapılarında yaşanan kesintiler nedeniyle yılda çalışan başına en az 12 iş günü kaybediyor.İSTANBUL (İGFA) - Dynabook’un "Hibrit Çalışma Modelini Kalıcı Hale Getirme KOBİ Rehberi"ne göre Avrupa genelindeki KOBİ’lerin yüzde 67’si hibrit çalışmanın zorluklarının üstesinden gelemiyor.

BT çözümlerini hibrit çalışma için optimize edemediğini ortaya koyan "Hibrit Çalışma Modelini Kalıcı Hale Getirme KOBİ Rehberi" (An SMB Guide to Making Hybrid Working Permanent) başlıklı yeni araştırmanın sonuçları BT bütçelerinin Avrupa genelinde arttığını gösteriyor. Araştırma, KOBİ'lerin önümüzdeki bir yıl içinde BT yatırımlarında siber güvenlik (yüzde 46), bulut tabanlı çözümler (yüzde 46) ve uzaktan BT desteği (yüzde 40) olmak üzere üç alana öncelik vereceğini gösteriyor.

Çalışanları cihazlarla donatmak (yüzde 40) bir diğer popüler öncelik alanı olarak öne çıkıyor.

Araştırma sonuçları, BT bütçelerinin Avrupa genelinde arttığını gösteriyor. Özellikle İngiltere'de KOBİ'lerin yüzde 54'ü geçen yıla kıyasla bu yıl daha yüksek bir BT bütçesine sahip olduklarını belirtiyor. Fransa'da bu rakam yüzde 48 iken İspanya'da ise yüzde 46 düzeyinde. Çalışmaya katılanların yalnızca yüzde 22'si BT bütçesinde geçen yıla kıyasla düşüş olduğunu belirtiyor.

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, "Hibrit çalışma güvenlik, üretkenlik ve güvenilirlikle ilgili çeşitli sorunları da beraberinde getirmesi nedeniyle Avrupa'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin her zamankinden daha karmaşık bir BT ortamda çalıştıklarını ortaya koyuyor. Herkese uyan tek bir yaklaşım olmasa da ekonomik zorlukların yaşandığı günümüzde bütçelerin çok daha geniş bir alana yayılması gerektiği su götürmez bir gerçek. Hibrit çalışma modelini kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarından, KOBİ'lerin güvenilir, uygun maliyetli ve güvenli teknolojilere yatırım yapmaya ve bunları uygulamaya öncelik vermeleri büyük önem taşıyor" dedi.