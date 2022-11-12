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KOBİ’lerin Teknik Tekstilde Dönüşümüne BUTEXCOMP Desteği

EKONOMİ 12.11.2022, 13:02
KOBİ’lerin Teknik Tekstilde Dönüşümüne BUTEXCOMP Desteği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde yürütülen kompozit malzeme ve teknik tekstile yönelik en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden BUTEXCOMP’un faaliyetleri kapsamında teknik tekstilde rekabet gücünü artıracak interaktif eğitim gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP), sektörlerin dönüşümüne önemli katkı sağlıyor. Proje kapsamında Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM) ev sahipliğinde 3 Boyutlu/Yeni Nesil Dokuma Teknolojileri Eğitimi programı düzenlendi.

ALMANYA'DAKİ TESİSLERE SANAL TUR

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında BUTEKOM çatısı altında hayata geçirilen BUTEXCOMP projesi bünyesinde organize edilen 3 Boyutlu/Yeni Nesil Dokuma Teknolojileri Eğitimi’nde Almanya Lindauer Dornier GmbH fabrikasına canlı sanal tur gerçekleştirildi. Kompozitler için tekstil teknolojileri ve 3 boyutlu örgü kompozit jakar tasarım yazılımı konusunda canlı online sunumun yanı sıra, fiziki olarak BUTEKOM’daki Bant Dokuma Makinası Laboratuvarı da ziyaret edildi.

FİRMALAR YENİ TEKNOLOJİLERLE TANIŞTI

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 6 milyon 150 bin avroluk fonla çalışmalarını sürdüren BUTEXCOMP Teknik Destek Projesi hakkında sunum yapan BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, çok faydalı bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, “Projemizin teknik tekstil ayağı kapsamında, teknik tekstil ve kompozit malzeme preformların üretiminde kullanılan ileri teknoloji üretim yöntemleriyle ilgili kapsamlı bir eğitim programı düzenledik. Almanya’da Dornier fabrikasındaki işleyiş, doğrudan canlı yayınla katılımcılarımıza aktarıldı. Katılımcılarımız; 3 boyutlu dokuma, bant dokuma ve diğer teknik tekstillerde kullanılan dokuma teknolojilerini yakından görme ve izleme fırsatı buldu. Bu faaliyet ile özellikle tekstil sektöründeki firmalarımızın bu konudaki bilgi eksikliğini tamamladığımızı düşünüyoruz. Onları yeni teknolojilerle tanıştırdık, KOBİ’lerimize teknik tekstile dönüşümünde önemli bilgiler aktardık. Bu yolculuk süresince, KOBİ’lerimizin daha rekabetçi ve daha teknik tekstile adapte olmuş bir şekilde eğitimlerden ve diğer faaliyetlerimizden yararlanmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyle projeleri destekleyen bir mali yardım programıdır. 2007 yılından bu yana yürütülmekte olan program, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sanayici, KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Program ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilir, programla ilgili sorular [email protected] adresine mail olarak iletilebiliyor.

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