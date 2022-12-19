KOBİ'lere 'Hazine Destekli Kefalet' kapsamında 250 milyar TL'lik finansman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın girişimcilere 2 milyar TL'lik kefalet paketi tahsisi müjdesi ardından aynı pakete ilişkin bir başka detay da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, başlangıçta 200 milyar TL'lik kefalet imkanı karşılığında sağladıkları 250 milyar liralık finansmanın KOBİ'lere hayırlı olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine Destekli Kefalet Paketi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini duyurduğu Hazine Destekli Kefalet Paketi ile ilgili detayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar TL’lik finansmanın KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olmasını dileyen Bakan Nebati, ülkenin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikası kapsamında Türkiye Ekonomi Modelinin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1604818496252248065