KMTSO'dan Çin-Kahramanmaraş ticaretine ilk adım

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Çin Sanayi İş Adamları Derneği (ÇİNSİAD) Başkanı Zhou Yan Quan ve ODTÜ Konfiçyüs Enstitüsü Müdürü Mr. Wu Tianxi’yi misafir etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çin ile Kahramanmaraş arasında ticari işbirliğinin konuşulduğu ziyarette, Ekim ayında Çin’den büyük bir heyetin Kahramanmaraşlı iş insanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, ikili buluşmada Çin’de ya da Türkiye’de ‘neler yapabiliriz’i konuştuklarını söyledi. Asıl gündemlerinin Amerika ve Avrupa’da birlikte ne yapabiliriz, nasıl daha büyük projeler hayata geçirebiliriz diye istişareler yaptıklarını anlatan Balcıoğlu, "Bunun için önümüzdeki ay bir heyetle şehrimize gelecekler. Çinli iş insanları ile şehrimizdeki iş insanlarını bir araya getireceğiz. Ticarette, işbirliği sağlamak için nasıl bir yol haritası çizeceğimizi hazırlayacağız. Onlar da bu işbirliğinden dolayı çok mutlu oldular” dedi.

ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yan Quan’ın Kahramanmaraş’a ilk defa geldiğini ve Kahramanmaraş’taki üretimi ve potansiyeli gördükten sonra işbirliğine gitme kararı aldıklarını belirten Balcıoğlu, Kahramanmaraş'taki potansiyelden çok etkilendiklerini anlattı.

"Nüfusumuz, Çin nüfusuna göre çok küçük bir nüfus olunca önce duraklad ama sonra Kahramanmaraş ekonomisini anlattığımızda buradaki potansiyel çok hoşuna gitti" diyen Balcıoğlu, "Bu yüzden de yakın bir tarihte bir heyetle buraya gelip ikili görüşmelere başlayacaklar. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Daha önce de hep söylediğimiz gibi amacımız; ihracatımızı bir daha, bir daha, bir daha artırabilmek. Ve Dünya pazarlarında artık Türk markasıyla beraber Kahramanmaraş’ın markalarının geziyor olmasını, billboardlarda bizim adımızın olmasını arzu ediyoruz. Bu iş birliğinden inşallah hayırlı sonuç çıkar, biz de mutlu oluruz" diye konuştu.

ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yan Quan ise Çinli iş insanları ile Kahramanmaraşlı iş insanlarını bir araya getirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olan MADO’nun çıkış yeri olduğu için Kahramanmaraş’a geldiğini anlatan Zhou Yan Quan, "MADO’yu ziyarete gelmiştim; ama Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek işbirliğine yönelik görüşmeler yapmak istedim. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla da yaptığımız görüşmelerde Çinli firmalar ile yapılacak ortaklıklar konusunda Kahramanmaraş’ın büyük bir altyapısının olduğunu düşünüyorum. Çin’de bizim bir atasözümüz var: ‘Görmek, inançtır’ diye. Ben burada bu potansiyeli gördüm. Önümüzdeki ay da büyük bir Çinli heyetimizle beraber Kahramanmaraş’a tekrar geleceğiz. Önümüzdeki ay yapacağımız ziyaretimizde başkanımızın da bizi büyük firmalarla bir araya getireceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.