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Kâmil Koç hizmet ağını genişletiyor

EKONOMİ 21.01.2023, 13:00
Kâmil Koç hizmet ağını genişletiyor

Kâmil Koç, hizmet kalitesini ülkemizin dört bir yanında daha ulaşılabilir kılmak amacıyla yeni iş birliklerine imza atıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan firması olarak seyahat ağını daha da genişleten Kâmil Koç, yılın ilk ayında bu kez Yozgat merkezli Ses Turizm ve Gülen Turizm ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birlikleri ile İç Anadolu’daki etkinliğini daha da artıran Kâmil Koç, 18 Ocak itibariyle Yozgat kalkışlı ve varışlı seferlerine İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve Eskişehir’i de ekleyerek Türkiye’nin birçok iline seferlerini genişletmiş oldu. 

Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması Kâmil Koç, yeni yılda da hizmet ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Seyahat sektöründe 97 yıl önce başladığı yolculuğunu kesintisiz bir şekilde geliştirerek sürdüren firma; 81 ilde ulaşılabilir, konforlu ve kaliteli seyahat hizmeti sunma hedefiyle 2023’ün henüz ilk ayında da iki yeni iş birliğine imza attı. Kâmil Koç, Yozgat merkezli Ses Turizm ve Gülen Turizm’le gerçekleştirdiği güç birliğiyle İç Anadolu’daki etkinliğini daha da ileri taşıdı. Bölgelerinin güçlü firmaları Ses Turizm ve Gülen Turizm, 18 Ocak itibariyle yolcularına Kâmil Koç markası ile hizmet vermeye başladı.

Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, yeni iş birlikleri ile seyahat ağlarını daha genişlettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan firması olarak, yeni yılda da hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmet ağımızı genişletmeyi sürdürüyoruz. Yurtiçinde yeni paydaşlarımızı da bünyemize katarak Kâmil Koç’un hizmet kalitesini Türkiye’nin dört bir yanına genişletmeye devam ediyoruz. Amacımız; yeni iş birliklerimiz ile Kâmil Koç’un sektördeki 97 yıllık tecrübesini ve hizmet kalitesini, 81 ilimizde, insanlarımız için daha ulaşılabilir kılmak. Bu kapsamda da İç Anadolu bölgesinin iki güçlü firması Yozgat merkezli Ses Turizm ve Gülen Turizm ile önemli anlaşmaya imza attık. Bu iş birliğimizi ile Ses Turizm ve Gülen Turizm firmaları, 18 Ocak’tan itibaren Kâmil Koç çatısı altında yolcularımıza hizmet vermeye başladı. 

Kâmil Koç olarak her iki firmamızın değerli yolcularına, Yozgat merkezli seferlerimize İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve Eskişehir’i de ekleyerek Türkiye’nin birçok iline hizmet vermekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Sefer ağlarımızı genişletirken, elbette yeniliği konforla buluşturan ileri teknolojiye sahip genç otobüs filomuzla hostlu ve ikramlı seferlerimiz ile yeni yılda da yeniliklerimize devam ediyoruz. Kâmil Koç’un markasına güvenen ve tercih eden milyonlarca yol arkadaşımız için, 2023 yılında da yolculuklarını onlar için keyifli ve unutulmaz anlara dönüştürmeye devam edeceğiz. Bize güç katan bu iki iş birliğimiz, hem firmalarımıza hem de yolcularımıza hayırlı olsun.”

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