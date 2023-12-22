Kısa Gıda Tedarik Zinciri ile tüketiciye doğrudan ulaşılıyor

agroBRIDGES Projesi’nin final konferansı, Sabri Ülker Vakfı ev sahipliğinde düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Sabri Ülker Vakfı’nın 2020 yılından beri iletişim ve yaygınlaştırma ortağı olarak yer aldığı agroBRIDGES projesi, Vakfın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen final konferans ile başarı ile tamamlandı.

Konferans, projede yer alan 15 farklı ülkeden konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.

Konferans ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Özlem Üliç Çatar “Yaklaşık 150 çiftçi ve paydaşın eğitim aldığı projede, kısa gıda tedarik zinciri kavramının ülkemizde yaygınlaştırılması konusunda önemli bir adım attık” dedi.

Üreticilerin doğrudan tüketicilerle buluşması ile hem kârlarını artırmayı, hem de daha bilinçli bir üretim modeli benimsemelerini amaçlayan bu proje tarımın ve çiftçilerin gelişmesine katkıda bulunduğunun altını çizen Özlem Üliç Çatar, “Gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren 400’den fazla paydaş bu projeye dahil oldu. Tüketiciye direkt satış yapan çiftçilerin sayısında artış yaşandı. Yaklaşık 150 çiftçi ve paydaş, Sürdürülebilir Gıda Tedarik Zincirleri konusundaeğitim aldı. Projeye katılan çiftçilerin karlılığı ve dolayısıyla gelirlerinde önemli ölçüde artış gözlemlendi. Sabri Ülker Vakfı olarak bu projenin ortağı olmak ve gıda paydaşlarının desteklenmesine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Proje sayesinde çiftçiler doğrudan tüketiciye ulaşarak kısa gıda tedarik zincirine destek vermesi sağlandı.

2020 yılında başlatılan projenin amacı, aracı marjını en aza indirerek gıda üreticilerinin gelirini artırmak için Kısa Gıda Tedarik Zincirlerine dayanan sürdürülebilir iş ve pazarlama modellerini geliştirmekti. Bu hedef doğrultusunda, 3 yıl boyunca farklı ülkelerde yürütülen çalışmaların sonuçları, proje final konferansında paylaşıldı.