Kış aylarında elektrikten tasarruf etmenin tüyoları

Elektriğe ve doğal gaza gelen zamlar, kış ayları için şimdiden tedirginlik yarattı. Havanın giderek soğumasıyla ısınma ihtiyacı artacak ve havanın erken kararması aydınlatmanın da daha fazla kullanımına neden olacak.İSTANBUL (İFA) - Kış aylarında havanın erken kararması aydınlatma maaliyetlerinin de artmasına neden oluyor.

Aydınlatmadan tasarruf için akkor ampullere göre daha uzun ömürlü olduğundan floresan veya LED ampul kullanmakta fayda var. Ortalama bir hane, ampullerini LED'le değiştirirse ayda yaklaşık 100 TL’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Bir diğer öneri ise, kullanmadığınız odaların ışıklarını her zaman kapalı tutmak. Özellikle koridor gibi evin kısa süreliğine kullanılan mekanlarında ışıklar açık unutulabiliyor, buna da dikkat etmekte fayda var.

Ücretsiz ve tarafsız bir karşılaştırma servisi olan encazip.com'un tasarruf tüyolarında, kış ayları gelince faturalara en çok yansıyan maaliyetlerden birinin ısınma olduğuna dikkati çekilerek, kış aylarında perdelerinizi açarak güneşin doğuşundan batışına kadar yaydığı ısıdan faydalanabileceği vurgulandı.

Evin havalandırılması sırasında pencereleri minimum süre açık tutarak doğal gaz sarfiyatını önlenebileceği belirtildi.

Yalıtımın da tasarruf için önemli olduğu konulardan biri olduğu belirten tüyolarda, beyaz eşyalarda da enerji sınıfı yüksek cihazlar kullanılması önerildi.

Enerji sınıfı yüksek cihazlar kullanmak tasarruf etmenin en etkili yollarından biri olduğu belirtildi. Örneğin, çamaşır ve bulaşık makinesi gerektiği kadar doldurulmadan çalıştırılmaması, yarısı dolu makineyi, tam performansla çalıştırmanın enerji israfını arttıracağı, çamaşırları kısa programda yıkamanın da tasarrufa katkı sağlayacağı kaydedildi.

Bu arada faturaya önemli yansıması bulunan küçük ev aletlerinin kullanımına dikkat etmek de tasarruf için önemli olduğu belirtildi.

Alışkanlıklarınızı değiştirerek tasarrufa katkı sağlayabilirsiniz.

Örneğin, kullanılmayan elektrikli aletleri prizden çıkarın. Elektrikli aletler, kapalı olsalar bile prize takılıyken elektrik tüketmeye devam ederler. Su ısıtıcınızda ihtiyacınız kadar su kaynatarak fazla elektrik tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Beklemede kalan çay makineleri, tost makineleri, su ısıtıcıları gibi aletleri kapatmakta yarar var. Elektrikli su ısıtıcısında biriken kireç, suyun geç ısınmasına neden olduğundan cihaz, daha fazla elektrik harcar. Bu nedenle oluşan kireç ve tortuları sık sık temizleyin.

Fırında, ön ısıtma yapılması gereken bir yemek pişecekse zaman ayarı yapılmalı. Gereksiz sürelerde ön ısıtma, elektrik israfına neden olur.