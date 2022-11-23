Kırsalda üreticiye küçükbaş hayvan desteği

Kırsalda küçük üreticiye desteklerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da 17’si kadın olmak üzere 39 üreticiye 153 küçükbaş hayvan hibe etti. Bergama’da bugüne kadar dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı yavrularla 6 bini aştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla küçük üreticiye destekler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama'da 17’si kadın olmak üzere 39 üreticiye 153 küçükbaş hayvan hibe etti. Dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu "Bugün burada çok duygulandım ve umutlandım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda gelir getirici faaliyetlerin üzerinde duruyoruz. Kadın üreticilerimiz çok önemli. Burada 39 üreticimizin 17 tanesi kadın. Bu sayının daha da fazla olmasını istiyoruz. Eğer kadın, köyünde işin bir tarafından tutuyorsa, tarım yapacağım diyorsa ve belediye de ona bu imkânı veriyorsa bu memlekette umut var demektir. Başkanımızın söylediği ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ sözünün başka bir ayağı da insanın doğduğu yerde doymasıdır. Eğer doğduğu yerde doyuyorsa mesele yok. Üreteceğiz, ürettiğimizi değerinde satacağız ve köylerimizde rahat bir yaşam süreceğiz" dedi.

“Sayesinde gördük“ Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve muhtar Mustafa Kocataş ise "İçinde bulunduğumuz süreç ve hayat pahalılığı bizlere üretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yüksek yem maliyetlerine rağmen üretmekten vazgeçmiyoruz. Çamavlu merasında en doğal şartlarda yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı bugün buradaki üreticilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'in de dediği gibi Başka Bir Tarım gerçekten de mümkünmüş. Sayesinde bunu görmüş ve deneyimlemiş olduk" dedi.

“Umarım bu sayı yüzlere, binlere ulaşır”

Üretici Mehtap Mantar da bir kadın olarak üretmenin ve tarım yapmanın önemine değinerek “Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Bugün 17 kadın üretici olarak buradayız. Bu sayı umarım yüzlere, binlere ulaşır. Köylerimizde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

6 bini aştı Bergama’da bugüne kadar 85 mahalleden 660 üreticiye 2 bin 535 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Bu sayı yavrularla 6 bin 307’ye ulaştı.