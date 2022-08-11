Kırsal kalkınma desteği tohum dağıtıcıları aracılığıyla yapılacak

Türkiye’nin yerel bazda en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, arpa ve buğday tohumu desteği için Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) üyesi yetkili tohum dağıtıcıları ile iş birliği yapacak.ANKARA (İGFA) - Üreticiler Başkent Kartlarına yüklenecek para ile sözleşme imzalanan dağıtıcılarından tohum satın alabilecek. TODAB üyesi yetkili tohum dağıtıcılarıyla 18 Ağustos 2022 tarihinde 13.30 saatinde Gençlik Parkı Büyük Sahnede evrak teslimi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Başkan Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma projesi kapsamında Başkentli üreticiye verdiği destekleri artıran Büyükşehir Belediyesi yeni bir iş birliğine imza atıyor.

ARPA VE TOHUM DESTEĞİ İÇİN TODAB’LA İŞ BİRLİĞİ

Daha önce yerli üreticiye tohum, gübre, mazot, sulama borusu gibi destekler veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) ile yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Proje kapsamında TODAB üyesi tohum dağıtıcıları ile arpa ve buğday tohumu dağıtımı için iş birliğinde bulunulacak. Yerli üreticiler Başkent Kartlarına yüklenen para ile anlaşma yapılan dağıtıcılardan tohum alışverişi de yapabilecek.

ÜRETİCİLER BAŞKENT KARTLARINA YÜKLENEN PARA İLE TOHUM ALABİLECEK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, TODAB üyesi yetkili bayileri ile 18 Ağustos 2022 tarihinde Gençlik Parkı Büyük Sahnede saat 13.30’da evrak teslimi ve bilgilendirme toplantısı için bir araya gelecek. Projeye katılmak isteyen yetkili bayilerden iki nüsha hâlinde istenen belgeler ise şöyle:

-Vergi levhası,

-İmza sirküleri,

-Kimlik fotokopisi,

-Faaliyet belgesi ya da oda kayıt belgesi,

-Kaşe,

-TODAB üye belgesi,

-Tohumluk bayi belgesi,

-İş yeri ortaklık yapısı durumlarında her ortağın kimlik fotokopileri ve imza beyannamesi/sirküleri,

-Noter onaylı vekâletname durumlarında, hem iş yeri sahibinin hem vekil tayin edilen kişi ya da kişilerin kimlik fotokopileri ve imza beyannameleri,

-İmza yetkisi olan kişilerin bizzat gelmesi,

-Şahıs şirketleri için şirket sahibinin IBAN numarası, şirketler için de şirket IBAN numarası.