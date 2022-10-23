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Kırma zeytin heyecanı başladı! Son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

EKONOMİ 23.10.2022, 08:28
Kırma zeytin heyecanı başladı! Son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

Zeytin ve zeytinyağı denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olan Balıkesir’de zeytin hasadı, kırma zeytin heyecanı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla başladı. Zeytin'in Balıkesir bölgesinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Dünyanın en kaliteli ve verimli zeytin ağaçlarına sahip Balıkesir’de, zeytin hasadı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla başladı. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada söz sahibi olan “Ayvalık Zeytinyağı”, “Burhaniye Zeytinyağı”,  “Edremit Zeytinyağı”, kırma zeytin ile “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini”nin Coğrafi İşaret’le tescillendiği Balıkesir’de, zeytin hasadı büyük bir coşkuyla başlıyor. Balıkesir’in en önemli tarımsal değerlerinden olan zeytinciliğin daha da gelişerek hem veriminin hem nefasetinin hem de tanınırlığının artması amacıyla Başkan Yücel Yılmaz, hasadın başlangıcından zeytinlerin zeytinyağına dönüşmesine kadar olan süreci tanıtarak bu yıl ki rekolte hakkında bilgilendirmede bulundu. 

SON 10 YILIN EN YÜKSEK REKOLTESİ BEKLENİYOR

10 yıldır zeytincilikle yakından ilgilendiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bugüne kadar gördüğü en yüksek zeytin rekoltesinin bu yıl gerçekleştiğini ifade etti. Ağaçların dallarının zeytinlerle dolduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Bu işle uğraşan arkadaşlarımız, bir önceki senenin iki katı verimlilikteki zeytinliklerde toplama yapıyorlar. Allah bereketini artırsın, bölgemiz için büyük bir kazanç. Zeytinciliğin gelişmesi ve veriminin artması için çalışmalar gerçekleştiren; Tarım İl Müdürümüze, ilçe tarım müdürlerimize ve Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığındaki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu işler ekip çalışmasıyla daha da etkili ve güzel bir şekilde yapılıyor.” dedi.

“BALIKESİR’DE ZEYTİNCİLİK BİR SERÜVENDİR”

Balıkesir’de zeytin hasadı başlangıcının dualarla ve şenliklerle gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Ağaçlarımızın yaş ortalaması 150. Sadece bu bölgemizde 11 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunuyor. Balıkesir’in zeytini ve zeytinyağı dünyaca tanınır. Kazdağları’nın havası, bereketli toprakları, rüzgârı bunların hepsi zeytinin kalitesi için etken oluşturuyor. Bu bölgede üretilen zeytinlerin yüzde 20’si sofralık, yüzde 80’i ise zeytinyağı olarak yapılır. Balıkesir’de zeytincilik bir serüvendir. Toplanmasından işlenmesine kadar her şey bu bölgede büyük bir titizlik, özen ve en önemlisi tecrübeli ellerde yapılır. Balıkesir zeytini ve zeytinyağının kalitesi de bunu belgeler.” dedi. 

İLK SIRAYA BALIKESİR YERLEŞECEK

Ekim ayının 25’ine kadar toplanan zeytinin erken hasat yani en kıymetlisi olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Zeytin üreticilerimizin her zaman yanındayız. Tüm dünyadaki zeytincilik sektörünü takip ediyoruz. Piyasa koşullarında en verimli ve kaliteli zeytin ile zeytinyağı Türkiye’de olduğu biliniyor. Dünya’da zeytin üretiminde 4. sıradayız. Türkiye’de de Aydın, Muğla ve Balıkesir üretimde ilk sıraları alıyor. Bu yıl rekolteye bakıldığında, ilk sıraya Balıkesir yerleşecek gibi duruyor.” dedi. 

“ALTIN SARISI ZEYTİNYAĞI SOFRALARIMIZI BEREKETLENDİRİYOR”

Zeytin sineğiyle erken mücadelenin bereketi artırdığının altını çizen Başkan Yücel Yılmaz “Erken hasadımız; şenliklerle, Balıkesir Kahvaltımız ile başladı. Hasat sürecimiz Ocak ayının 20’sine kadar devam eder. Zorlu ve meşakkatli bir iş. Ama sonucu altın sarısı zeytinyağı, sofralarımızı bereketlendiriyor. Balıkesir zeytin ve zeytinyağı, Balıkesir peyniri, Balıkesir balı sofranızda olmazsa kahvaltı ettim demeyin.” dedi.

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