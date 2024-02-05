Kırklareli’de ihracat yükseldi

Kırklareli’de 2024 yılı ocak ayı ihracatı, 2023 yılı aralık ayına göre % 4,65 arttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Kırklareli merkezli firmalarımız 2024 Ocak ayında 15.327 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. 2024 yılı Ocak ayında ilimizden yapılan ihracat 2023 yılı Aralık ayına göre % 4,65 artış, 2023 yılı Ocak ayına göre ise %1 azalış gösterdi. 2024 yılı Ocak ayında Kırklareli’nden İhraç Edilen Ürünler olarak; Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Yaş Meyve ve Sebze, Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler ile Makine ve Aksamların sıraya çıktı. Kırklareli’den2024 yılı Ocak ayında İhracat Yapılan Ülkeler arasında ise; Almanya, Bulgaristan, Kenya, Cibuti, Romanya, ABD, İtalya, Güney Sudan ve Gana gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı” dedi.