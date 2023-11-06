Kırklareli TSO ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Ekim ayına ilşikin yereldeki ihracat rakamlarını değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli'nden yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 4,45 artış, 2022 yılının Ekim ayına göre ise yüzde 44,20artış gösterdiğini belirtti.

Kırklareli merkezli firmalar 2023 Ekim ayında 19 milyon 927 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirten Başkan Ilık, 2023 yılının ilk 10 ayında Kırklareli’nden yapılan ihracat rakamı toplamının 170 milyon 698 bin dolara yükselerek, 2022 yılının ilk 10 ayına kıyasla yüzde 20,83’lük bir artış gösterdiğini kaydetti.

Başkan Ilık, Ekim ayında Kırklareli’nden ihraç edilen ürünler arasında Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ile Çelik ön sırada olduğunu belirterek, Kırklareli’den Ekim'de yapılan ihracat ülkeleri arasında Bulgaristan, Almanya, Singapur, İtalya, Kenya, Angola, Romanya ve Cibuti gibi ülkelerin ilk sırada yer aldığını kaydetti.