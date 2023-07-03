Kırklareli TSO'dan Haziran istatistiği

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran ayında gerçekleştirdiği işlemlerin istatistiklerini paylaştıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) tarafından Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin istatistikleri ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Haziran ayı içerisinde 17 firmanın kuruluşunun gerçekleştiği kaydedildi.

2 adet Yerli Malı Belgesi verilen Kırklareli'nde, TSO'nun yaptığı paylaşımda, "105 Faaliyet Belgesi hazırladık. 16 Kapasite Raporu, 16 İhracat Dolaşım Belgesi, 4 Ekspertiz Raporu, 47 K Belgesi, 84 Sayısal Takograf Kartı verdik. Odamıza aitSosyal Medya Hesaplarımıza Haziran ayı içerisinde toplam 806bin 449 kişi erişim sağladı" ifadeleri yer aldı.