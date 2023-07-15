Kırklareli TSO'dan '15 Temmuz' açıklaması

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:“Yüce milletimiz; hain darbe girişimi ile ülkemizi toplumsal olarak bölmek ve ekonomik olarak zarara sokarak güçsüz bir Türkiye isteyen terör örgütüne karşı; birlik ve beraberlik içinde tek yürek hareket ederek, ülkemizin gücünü göstermiştir.

Bu hainlerin gerek sosyal gerekse de ekonomik olarak ülkemize zarar veremeyeceklerini bir kez daha ortaya koyarak, ülkemizi bölemeyeceklerinin dersini en güzel şekilde vermiştir. Bu karanlık gecede ülkemizin refahını, özgürlüğünü ve demokrasisini hedef alan emsali görülmemiş hain bir saldırıyla karşı karşıya kalınmış, ancak halkımız büyük bir özveriyle tam bir birlik veberaberlik içerisinde tek yürek olup, darbe girişimini başarısızlığa uğratarak yeni bir Kahramanlık Destanı yazmıştır.

Bu vesile ile; 15 Temmuz 2016’da vatanımızın ve milletimizin bekasına göz koymuş hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini 7. Yıldönümü’nde bir kez daha lanetliyor, bu menfur olayda hayatını kaybetmiş Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyor ve Yüce Allah’tan ülkemize bir daha böyle bir olay yaşatmamasını diliyorum.”