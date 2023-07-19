Kırklareli 'tescilli'lerini tanıttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli’nin Coğrafi İşaretli ürünlerini tanıttı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli’nin Coğrafi İşaretli Ürünleri “KIRKLARELİ ESKİ KAŞAR PEYNİRİ” başta olmak üzere “KIRKLARELİ HARDALİYESİ”, “KIRKLARELİ BEYAZ PEYNİRİ”, “KIRKLARELİ KIVIRCIK KUZUSU”, “MEŞE BALI” ile “BABAESKİ SARIMSAĞI”nı tanıttı.

Gelecek nesillere geleneksel ürünlerin aslına uygun bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; Kırklareli'nin bugüne kadar Coğrafi İşaret almış 6 ürünü bulunduğuna dikkati çekerek, "Oda olarak her ortamda bu ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Coğrafi İşaretler; ürünü korumasının yanı sıra, ürüne dinamik pazarlama gücü katmakta, tarımsal çeşitliliği arttırmakta, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Böylelikle geleneksel ürünler aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere de ulaştırılmaktadır. Niteliklerini kaybetmeden ürünlerin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin taklitlerine karşı korunabilmesi, haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınma noktasında da Coğrafi İşaret büyük önem taşımaktadır. “Coğrafi İşaret” ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler, bu işareti ürünlerininambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olmaktadır. Tüm bu faydalar göz önünde bulundurulduğundakentimizdeki yerel değerlere sahip çıkılması adına ürünlerimizin tescillenmesi çalışmalarına özel önem veriyor ve bu yönde büyük gayretler gösteriyoruz” diye konuştu.