Kırklareli'nin aylık ve yıllık ihracatı arttı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 2023 yılı Temmuz ayında Kırklareli'nden yapılan ihracatın yıllık yüzde 83,81 artış gösterdiğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli merkezli firmaların 2023 Temmuz ayında 17,5 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaştığını kaydeden KTSO Başkanı Soner Ilık, 2023 yılı Temmuz ayında Kırklareli'den yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 6,42 artış gösterdiğini söyledi.

İhracatın 2022 yılının Temmuz ayına göre ise de yüzde 83,81 artış gösterdiğini ifade eden Soner Ilık, "2023 yılının ilk 7 ayında Kırklareli’nden yapılan ihracat rakamı toplamı 118 milyon 836 bin dolara yükselerek, 2022 yılının ilk 7 ayına kıyasla yüzde 18,01’lik bir artış gösterdi. 2023 yılı Temmuz ayında Kırklareli’nden ihraç edilen ürünler olarak; Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri,Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ile Demir ve Demirdışı metaller ön sıraya çıktı. Kırklareli’den 2023 yılı Temmuz ayında ihracat yapılan ülkeler arasında ise; Almanya,Kenya, Bulgaristan, İtalya, Angola, Gana, Endonezya ve Romanya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı” dedi.