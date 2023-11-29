Kırklareli'de fuar hazırlığı

Kırklareli Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, 3. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı başlıyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Belediyesi’nin ev sahipliğinde, bu yıl, 3. sü gerçekleştirilecek olan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı, 30 Kasım Perşembe günü saat 14:00’da yapılacak resmi tören ile kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan fuarda, yüzlerce işletme ve firma stand açacak. Ürünlerini, hizmetlerini tanıtacak. Bölgenin bu alandaki en büyük yapısı olan Kapalı Pazar Yeri ve Fuar Alanı’nda binlerce ziyaretçinin akın edeceği bu dev organizasyona, bölgeden, Türkiye’nin birçok farklı şehrinden ve Balkan ülkelerinden yoğun bir katılım bekleniyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğu, Kırklareli’nin oldukça hareketli günler yaşayacağını belirterek; “Belediye olarak, böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Hedefimiz her zaman Kırklareli’nin niteliklerini yükseltmek oldu. 2019 yılında açılışını yaptığımız fuar alanı, hak ettiği değeri görüyor ve görmeye devam edecek. Bu etkinlikler, sadece bu alanda bir ivme yaratmayacak. Kazanımlar şehri geneline yansıyacak. Gelen misafirler şehrimizi gezecek, esnafımızdan alışveriş yapacak, burada konaklayacak, gittikleri yerlerde Kırklareli’yi anlatacak” diye konuştu.