Kırkağaç AAT belge yeniledi
MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği KırkağaçAtıksu Arıtma Tesisinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından 5 yıl geçerliliği olan ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.
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