Kırgızistan iş dünyası Bursa’da

Kırgızistan iş insanları heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda, Kırgız ve Bursalı iş insanları işbirliği masasında buluştu.BURSA (İGFA) - Kırgız hazır giyim sektörü temsilcilerinden oluşan ticaret heyeti BTSO’yu ziyaret etti. BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen ziyarette heyeti, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz ağırladı. Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tolgonai Taalaibekova ve Kırgızistan Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş’un da eşlik ettiği ziyaretin ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Hakan Batmaz, BTSO olarak sektörlerin dünyaya açılması noktasında ihracat odaklı programlara devam ettiklerini söyledi. B2B organizasyonunun iki ülke tekstil sektörü temsilcileri arasında yeni işbirliği kapılarını aralayacağını belirten Batmaz, “İhracatla büyüyen KOBİ’ler ülkemizin geleceği. Tekstil sektöründe önemli bir tecrübemiz var. B2B organizasyonları ile bu yolculukta firmalarımıza katkı sağlıyoruz.” dedi. KIRGIZ VE BURSA TİCARET KÖPRÜSÜ GÜÇLENİYOR Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Bursa’nın tekstil sektöründe önemli bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi. BTSO’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Sydykova, “Kırgız ve Bursalı iş insanları güzel bir etkinlikte bir araya geldi. Buradaki görüşmelerin iki ülke ticari ilişkileri için faydalı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tolgonai Taalaibekova, Kırgızistan’dan gelen sektör temsilcilerinin Bursalı firmalarla verimli görüşmeler yaptığını belirterek, BTSO’ya organizasyondan dolayı teşekkür etti. Kırgızistan Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş, BTSO ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun iki ülke iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. “YENİ HEDEF PAZARLARI ÖNEMSEMELİYİZ” B2B organizasyonuna katılan firmalardan BTSO 39. Meslek Komite Üyesi Mustafa Ünal, organizasyonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, “İhracat odaklı bu etkinlikler KOBİ’lere güzel fırsatlar sunuyor. Bizler bu organizasyonları fırsat olarak görüyoruz ve şirketlerimizin dış ticaret hedeflerine ulaşması adına üst düzeyde faydalanıyoruz.” dedi. B2B programına katılan firmalardan Metin Göçmengil, Kırgızistan’ın ticaret anlamında gelecek dönemde Türkiye için önemli olacağını ifade ederek, “Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya önemli ülkeler. Avrupa’da tekstil maalesef aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla yeni piyasa arayışlarına ihtiyacımız var. Bu anlamda Kırgızistan pazarı bizim için önemli bir alternatif olabilir.” dedi.