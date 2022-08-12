Kiralıkta Kocaeli, satılıkta Adana revaçta!

Türkiye genelinde son bir ayda kiralık konut fiyatlarında en fazla artış gösteren il yüzde 12 oranıyla Kocaeli oldu. Satılık konutta ise yüzde 17’lik yükseliş ile Adana ilk sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Haziran ayında kiralık konut metrekare fiyatı en fazla artış gösteren il olan Kocaeli, Temmuz ayında da yüzde 13 oranıyla ilk sırada yer aldı.

Yüzde 10 oranıyla Mersin ve İstanbul ikinci sırada yer alırken, yüzde 8 artışla Adana listeye üçüncü sıradan girdi.

Kocaeli'nde kiralık konutlarda ilk üç sırayı; Karamürsel, İzmit ve Körfez ilçeleri aldı.

Türkiye genelinde 2021 yılının aynı dönemine göre kira oranları karşılaştırıldığında ise kiralık konutlarda yıllık en fazla yükselişi yüzde 256 oranla Tekirdağ oldu.

Tekirdağ’ı yüzde 219 ile Kocaeli, yüzde 185 ile Mersin, yüzde 183 ile de Ankara ve Antalya takip etti.

SATILIK KONUTTA YÜZDE 17 ARTIŞLA ADANA İLK SIRADA

Bu arada Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak'ın Temmuz ayı verilerine göre, satılık konutta geçtiğimiz ay ile karşılaştırıldığında yüzde 17 fiyat artışı ile Adana ilk sırada yer aldı.

Adana'nın başı çektiği satılık konutlarda ise ilk üç ilçesi Seyhan, Karataş ve Çukurova olarak istatistiki verilere yansıdı.

Yüzde 14 ile Yalova ikinci sırada yer alırken, yüzde 12’lik artış ile Karaman, Zonguldak ve Samsun üçüncü sırayı paylaştı.

Satılık konutta yıllık artışlara baktığımızda yüzde 236 oranıyla Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya Haziran verilerinde de yine en fazla artış gösteren il olmuştu.

Yüzde 232 ile Adana ikinci sırada yer alırken Mersin yüzde 222 artış oranıyla üçüncü sırada yer aldı.