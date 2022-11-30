Kimyasal yönetmeliği BUSİAD’da konuşuldu

Bursa Sanayicileeri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü tarafından, “Sanayide Kimyasal Uygulamalarındaki Değişim, Süre dolarken KKDİK ve Reach Tüzüğünün karşılaştırmalı anlatımı, MRSL 3.0 ve Kimyasal Yönetimi ’’ konulu etkinlik hibrit olarak gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın moderatör olduğu etkinlikte Kimyasal Mevzuat Uzmanı İsmail Sağlam katılımcıları, Kimyasalların Kaydı, Değerlendilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkındaki Yönetmelik konusunda bilgilendirdi.

Açılışta konuşan Hüsamettin Çoban, piyasada 100 bin kimyasal bulunduğunu, bunun 26 bininin 100 bin tondan az, 4 bin 600’ünün ise 100 bin tondan fazla kullanıldığını ifade etti.

Çoban, 70 bin kimyasalın tehlikesinin bilinmediğini, 500’ünün ise tehlikeli olarak sınıflandırıldığını ifade ederek, kimyasalların iyi yönetilmesi sorunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Avrupa Birliği’nin 1 Haziran 2007 tarihinde REACH Tüzüğü’nü yayınladığını da belirten Çoban, böylece AB’ye yapılacak ihracatta yasaklı kimyasalların belirlendiğini de kaydetti. Çoban, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sadece karbon salımıyla ilgili olmadığını, kimyasal sınırlamalarını içerdiğini de ifade etti.

Çoban’ın ardından konuşan İsmail Sağlam ise, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği ile ilgili bilgi verdi. Sağlam, Yönetmeliğin 1 tonun üzerinde kimyasal içeren üretici işletmeleri, ithalatçıları veya eşya içinde kullananları ilgilendirdiğini söyledi. Sağlam, kimyasal maddenin kendi halinde, karışım halinde, polimer olarak ya da eşya içinde kullanımın bu yönetmeliğin konusu olduğunu da dile getirdi.

Sağlam, teknik detaylarını da aktardığı yönetmelikle ilgili katılımcıların sorularını da yanıtladı.