Kimya Teknoloji Merkezi faaliyete geçiyor

Türk kimya sektörü ihracatının çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM A.Ş) 2024’ün ilk yarısında faaliyete geçmek üzere son hazırlıklarını tamamlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk kimya sektörü ihracatının çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM A.Ş) 2024’ün ilk yarısında faaliyete geçmek üzere son hazırlıklarını tamamlıyor.

İKMİB tarafından yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonu ile hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM A.Ş), sektörün ihracatını artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temellerinde faaliyet gösterecek. KATİM A.Ş’nin faaliyete geçmesi için hazırlıklar devam ediyor.

İhracatçılarımızın ihtiyacı olan ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaların verileceği, gelişmiş bir Ar-Ge merkezi görevi üstlenecek Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi’nde 4 katlı bir binada, bin 700 metrekaresi girişimcilere özel alt yapı ile hazırlanmış bir girişimcilik ve kuluçka merkezi olmak üzere yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda, akredite edilmiş test ve analiz laboratuvarları, dijital kütüphanesi ile kimya ve bağlantılı sektörlerdeki tüm start-up ekosisteminin faydalanacağı bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. KATİM A.Ş’nin ihracatçılara sunacağı test ve analiz hizmetleri kapsamında her yıl 7,2 milyon dolarlık tasarruf sağlanması bekleniyor.