Son Dakika

Kimya sektörü Rusya'ya odaklandı

EKONOMİ 17.12.2022, 14:22
Kimya sektörü Rusya'ya odaklandı

BTSO'nun yürüttüğü proje kapsamında Bursa kimya sektörü temsilcileri Moskova’da Rus firmaları ile işbirliği masasında buluştu.BURSA (İGFA) - BTSO, üyelerini küresel rekabete hazırlamak ve dış pazarlara açmak için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürütülen “UR-GE ile Kimya Sektöründe Katma Değerli İhracat” projesi kapsamında 29 kişilik BTSO heyeti Rusya’nın başkenti Moskova’da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Programa 49 firmadan 66 Rus iş insanı katıldı. Bursalı firmalar etkinlikte 120’ye yakın iş görüşmesi yaparak, Rusya pazarına giriş için önemli temaslarda bulundu. Moskova Ticaret Müşavirleri Ömer Kerman ve Ersan Volkan Demirel de etkinliği ziyaret ederek firmalarla yakından ilgilendi.

“KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR”

BTSO Kimya Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi İlker Duran, kimya sektörünün üretim ve ihracata daha fazla katkı sunması için çalıştıklarını söyledi. Kimya sektörünün yılın ilk 11 aylık döneminde 30,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Duran, “Bursa’da ise sektör temsilcilerimiz yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 13 artırmayı başardı. Kimya sektörü ihracatımız 721 milyon dolara ulaştı. Kent olarak ihracat şampiyonluğuna koşan kimya sektörümüzün başarısına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda firmalarımızın küresel pazardan aldıkları payı artırmak amacıyla Rusya’da önemli bir etkinliğe imza attık.” dedi.

Rusya’nın kimya sektörü için önemli bir pazar olduğunu ifade eden Duran, “Rusya pazarında Bursalı ihracatçılarımızın daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Burada ciddi bir potansiyel var. Halihazırda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında yer alan Rusya’da UR-GE heyetimiz verimli görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde ticaret rakamlarımıza da yansıyacağını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Organizasyona katılan BTSO Meclis Üyesi Ömer Tulga Gürsoy, Rusya pazarının kimya sektörü açısından doğru bir hedef pazar olduğunu söyledi. UR-GE projesi sayesinde pazarı yakından tanıma imkanı bulduklarını kaydeden Gürsoy, “B2B organizasyonunda birlikte çalışabileceğimiz çok sayıda firma ile tanıştık. Kurum ziyaretlerimizde de Rusya ile ticarete ilişkin önemli bilgiler edindik. Bu programın güçlü ortaklıklara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
BTSO heyeti Moskova’da düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında kurum ve pazar keşif ziyaretleri de gerçekleştirdi. Rus Türk İş Adamları Birliği, Import Export Association ve Business Russia’da önemli temaslarda bulunan sektör temsilcileri ayrıca Europolis’te mağazaları ziyaret etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Samsunspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 16 29
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Göztepe 16 24
10. Manisa FK 17 25
11. Sakaryaspor 17 22
12. Altay 16 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 17 17
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4