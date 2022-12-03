Kimya sektörü kabına sığmıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı kasım ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Kimya sektörü ise kasım ayında yüzde 9,9 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kimya sektörü kasım ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken, on bir aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor. Ülke ihracatından aylık bazda yüzde 11,9 pay alan sektörün ihracatı geçen yıla göre yüzde 9,9 arttı ve 2,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Kimya sektörü, ilk on bir aylık dönemde gerçekleştirdiği 30,7 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 34,2 büyüdü.

Kimya sektörünün kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kasım ayında sektör ihracatımız yüzde 9,9 artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ihracat artışı yüzde 34,2 oldu ve 30,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyürken, çeyreklik bazda 0,1 daraldı. Büyümenin düşmesinde iç ve dış talepteki azalmayla birlikte sanayi üretiminde ve buna bağlı olarak ihracattaki artışın yavaşlamasının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ancak küresel gelişmelere baktığımızda resesyon beklentileri, durgunluk, enerji fiyatları, hammadde fiyatları gibi ihracatımızı ve büyümemizi olumsuz etkileyen birçok etken varken sınırlı olsa da ülkemizin ihracatının artmaya devam etmesi ve büyüme trendini sürdürmesini önemli buluyoruz.