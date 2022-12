KİGDER'de Dr. Sema Karaoğlu güven tazeledi

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Sema Karaoğlu'nun tek liste ile girdiği seçimde güven tazeledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurula dernek üyeleri katıldı.

Dr. Sema Karaoğlu'nun tek liste ile girdiği seçimde yönetim kurulunda asil listede Feride Bilgin, Şafak Çivici, Eda Velibaşoğlu ve Demet Kalkmaz yer aldı. Yönetim yedek listede ise Ebru Erdem, Ayşe Şimşek, Funda Kızıklı, Ayla Koçer ve Mahir Akbudak yer aldı

Genel Kurula ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Dr. Sema Karaoğlu, amaçlarının kadın girişimcilere yol göstermek olduğunu belirtti.

Karaoğlu, "Kadınları her anlamda güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Bu sanatsal olabilir, hukuksal olabilir, siyaset olabilir, yani her türlü alanda kadınları güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani Kayseri ve civarında kadınların girişimciliğini artırmak için yoğun çalışıyoruz. Önlerindeki her türlü engeli aşabilecek yolları göstermeye çalışıyoruz. Misyonumuz kadının güçlenmesi üzerine kurulu. Kadının ayakları yere basarsa kadın güçlenir; kadın güçlenirse de ülke güçlenir. Bizim ana amacımız bu" dedi.

Karaoğlu, "Kigder 9 yaşını tamamladı. Biz geriye baktığımızda gerçekten Kayseri'ye katkı sunabildiğimizi görüyoruz. Geri gelen bildirimler de bu yönde. Çünkü çok sayıda kadınımızın hayatına dokunduk. Dernek üyelerimizin arasındaki iletişim de çok güzel. Tabiki her zaman hedefimiz daha ileriye gitmek." şeklinde konuştu.