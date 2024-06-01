Keşan’ın ilk arpa hasadı yapıldı

Keşan’da ilk arpa hasadı ispat Cami Mahallesi Muhtarı Yusuf Uzdilli’nin 4 dönümlük tarlasında yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzdilli’nin İpsala yolu üzerindeki tarlasında ilk arpa üretimi gerçekleştirildi. İlk olarak biçilen arpanın 3 Haziran Pazartesi günü Keşan Ticaret Borsası’na teslim edileceği de öğrenildi.

Uzdilli, kendisinin 2024 yılı Keşan’daki ilk arpa hasadını gerçekleştirdiğini belirterek, “Hasadımız bölgemize ve çiftçimize hayırlı olsun. Bereketli bir sezon diliyoruz. İnşallah bölgemizde arpalım fiyatı gerçekleşir ve çiftçimiz inşallah mağdur edilmez. Geçtiğimiz yıllarda dönümünden 500-600 kilogram hasat elde edilirken, bu yıl 15-20 gün önce bölgemizdeki dolu nedeniyle % 60 ürün kaybı yaşandı. Bu yıl dönümünden 250 kilogram olmak üzere 4 dönümden 1 ton hasat elde edeceğiz.” dedi.