Keşan’a 1,5 milyar TL’lik RES için ÇED süreci başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 6 köyü kapsayan 1.5 milyar TL’lik RES (Rüzgar Elektrik Santrali) ve enerji depolama teknolojileri ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci 27 Temmuz 2023 tarihinde başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 108 MW'lık rüzgar enerji santrali ve enerji depolama teknolojilerini içeren proje Kızkapan, Karahisar, Karlıköy, Dişbudak, Yeşilköy, Çeltik Köyleri mevkiinde yapılması planlanıyor.

Selenka Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ayazma Rüzgar Enerji Santrali ve Enerji Depolama Teknolojileri 18 Türbinden oluşacak ve 108 MWM/108 MWE/108 MWH EDT kapasiteli olacak.

ÇED süreci, projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için yapılacak. ÇED süreci tamamlandıktan sonra projeye onay verilmesi durumunda, inşaat ve işletme çalışmaları başlayacak.