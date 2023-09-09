Keşan Ziraat Odası Karaevli Tarım Fuarı'nda

Edirne'nin Keşan Ziraat Odası Tekirdağ da düzenlenen Karaevli Tarım Fuarına 150 çiftçi ile katıldı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Fuara Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yönetim kurulu üyeleri ve 150’ye yakın üye katıldı.

Fuara katılan çiftçiler; yeni geliştirilen tarım teknolojileri ile ayçiçeği, buğday, mısır, pancar denemelerini ziyaret etme fırsatı bularak yeniliklere yoğun ilgi gösterdiler.