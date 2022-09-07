Keşan TSO’da Mesleki Eğitim Merkezleri Protokolü istişare toplantısı yapıldı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) ve Keşan Ticaret Borası (Keşan TB) tarafından, Keşan, İpsala ve Enez bölgelerinde yer alan Keşan Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç duyulan atölye, laboratuvar, materyal desteği sağlanması ve görev alan yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitim, iş başında eğitim ve uzaktan eğitim olmak üzere bir çok alanda eğitim çalışmalarına başlanıyor.Erdoğan DEMİR-Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA)

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Keşan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Feyzullah Koçak’ın katılımları ile TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü ile ilgili Keşan TSO’da protokol toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı şunları dile getirdi: “ TOBB ve Milli Eğitim bakanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında Keşan, İpsala ve Enez bölgelerimizde faaliyet gösteren Keşan Mesleki Eğitim Merkezleri’nde atölye ve laboratuvar ihtiyaçlarını belirleyerek, yeni teknolojilerle destekleme sağlayacağız. Keşan Mesleki Eğitim Merkezleri’nde yer alan öğretim programları ve eğitim materyallerini güncelleyerek merkezlerimizde görevli yönetici ve öğretmenlere hizmet içi eğitim, iş başında eğitim, uzaktan eğitim faaliyetlerinin çalışmalarına başlıyoruz. Mesleki Eğitim Merkez’i programını yaygınlaştırarak eğitim ve öğretim de katılımı arttırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda şirketlerin ihtiyacı olan insan kaynağını Mesleki Eğitim Merkezleri’nin karşılaması için TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı’mızın önderliğinde Keşan TSO ve Keşan TB olarak katkı sağlayacağız. Bu protokol ile Mesleki Eğitim Merkez’i öğrencilerinin lise mezunu sayılmalarının önündeki en büyük engel kaldırıldı. Zorunlu ortaöğretim kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezleri’ne hangi yaşta olursa olsun ortaokulu bitirmiş olan herkes kayıt yaptırabilecek.

Göreve geldiğimiz günden itibaren Keşan TB Başkanımız ile birlikte mesleki eğitimlere son derece önem vererek bölgemizde bulunan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza nitelik kazandırmayı ve onları Üyelerimizin İşletmelerinde istihdam etmeyi hedef belirledik. Bu yolda geçmişten günümüze çalışmalarımızı hali hazırda Keşan MTAL TOBB Proje Okulumuzda sürdürüyoruz. Yapılan bu protokol ile birlikte, Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. En az ortaokul mezunu olan herkes hangi yaşta olursa olsun bu programa kayıt olabilecektir. Öğrencilerimiz fark derslerini kendi okullarından alarak meslek lisesi diploması alabilirler.” Dedi.