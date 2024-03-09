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Keşan TSO TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Kadınlar Günü'nü kutladı

EKONOMİ 09.03.2024, 12:00
Keşan TSO TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Kadınlar Günü'nü kutladı

Keşan TSO TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü Etkinliği’ne katılım sağladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), TOBB’da (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) gerçekleştirilen Kadın Girişimciler Kurulu Dünya Kadınlar Günü Etkinliği’ne katılım sağladı. Etkinlik kapsamında Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Alabak, Meclis Üyesi Ayşe Deniz, TOBB Edirne KGK (Kadın Girişimciler Kurulu) Başkan Yardımcısı Emine Günay ve Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu yer aldı. Etkinliğe tüm oda ve borsaların kadın meclis başkanları, kadın yönetim kurulu üyeleri, kadın girişimcileri ve kadın genel sekreterleri katılım sağladı. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk tarafından yapılan açılış konuşmalarında; dünyada kadının yeri ve öneminden bahsedilirken, kadının iş hayatında edindiği bilgi ve tecrübeler hakkında bilgiler verildi.

“EVDE, İŞTE ÇALIŞAN VE ÜRETEN, YENİLENEN AMA ASLA YENİLMEYEN TÜM KADINLARIMIZIN DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Alabak şunları söyledi: “Etkinlik kapsamında yapılan açıklamalara göre toplam çalışma saatinin 3 te 2 si kadınlara ait iken dünya gelirinin sadece yüzde 10’u kadınlara ait olduğunu, Avrupa Birliği ülkelerinde 100 kadından 60’ı çalışırken ülkemizde de 100 kadından 31’i üretime ve işgücüne katılım sağladığı hakkında bilgiler verildi. Girişimci kadınların ticaret, sanayi, turizm, tarım ve eğitim alanlarında istek ve talepleri dile getirildi. Girişimciliğin özendirilmesi için TOBB tarafından uygulanan teşvik ve destek projelerinden bahsedildi. Oda olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve projeler ile üyemiz olan kadın girişimcilerimizin ekonomide ve sosyal yaşamda aktif olarak rol almasını sağlarken girişimci kadın olmak isteyen kişilere de örnek oluyoruz.”

Alabak, açıklamasının devamında; “Etkinliğin ardından tüm Oda ve Borsaların Kadın Meclis Başkanı, Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Girişimcileri ve Kadın Genel Sekreterleri ile beraber kadınların sosyal ve siyasi alanda söz sahibi olmasına imkân sağlayan ve “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Anıtkabir’de ziyaret ettik. Evde, işte çalışan ve üreten, yenilenen ama asla yenilmeyen tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” dedi.

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