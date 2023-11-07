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Keşan TSO standına Hisarcıklıoğlu’ndan ziyaret

EKONOMİ 07.11.2023, 11:49
Keşan TSO standına Hisarcıklıoğlu’ndan ziyaret

Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) ve Uzunköprü TSO işbirliğinde2 – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 12. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında yerini aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Antalya TSO, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde ve TOBB destekleri ile hayata geçirilen fuarda Keşan TSO ve Uzunköprü TSO tarafından tescilli Coğrafi İşaretli ürünler ve başvuru aşamasındaki yöresel ürünler ziyaretçilere tanıtıldı.

ANFAŞ fuar merkezinde gerçekleştirilen fuara;Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Ataklı, Gürcan Özkul, Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Genel Sekreter Erdem Başak, Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu ve Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır katıldı. Düzenlenen fuar kapsamında Türkiye’nin birçok Oda ve Borsa, Kalkınma Ajansları, Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve özel firmalarolmak üzere 500’ün üzerinde stant yer aldı. Fuar açılışına katılım sağlayan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Keşan, İpsala ve Enez bölgelerinde coğrafi işaret almış ve başvuru aşamasında olan yöresel ürünlerinin tanıtıldığı ve sergilendiği Keşan TSO ve Uzunköprü TSO standını ziyaret etti.

Antalya’da gerçekleştirilen 12. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı sonrasında düşüncelerini dile getiren Selçuk Ataklı, her yıl düzenli olarak yapılan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında da bu bölgelerde yetiştirilen ve yapılan yöresel ürünler binlerce ziyaretçiye sunulduğuna dikkati çekerek, "Biz de Keşan TSO ve Uzunköprü TSO olarak 12. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda bölgemizi ve yöresel ürünlerimizi tanıtmak için yerimizi aldık. Fuar kapsamında dört gün boyunca Keşan, İpsala ve Enez bölgelerinde coğrafi işaret almış;İpsala Pirinci, Siğilli Bamyası,Keşan Satır Etimizi ve coğrafi işaret alma sürecinde olduğumuz;Mahmutköy Kuru Fasulyesi, Çeribaşı Kirazı, Mecidiye Kavunu, Keşan Ciğer Sarması gibi birçok yöresel ürünümüzün tanıtımını yaptık. Bölgemizde hasadı kısa süre önce yapılmış olan sofların birincisi İpsala Pirinci’mizi standımıza gelen ziyaretçilerimize dağıttık. Bölgemizin havası, suyu ve toprağı ile yetiştirilen coğrafi işaretli ürünlerimiz dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan, değeri paha biçilmez ürünlerdir. Keşan TSO olarak coğrafi işaretli ürünlerimize ve başvuru aşamasında olan ürünlerimize sahip çıkıyor, marka bilinirliliğini arttırmak için yurt içi ve yurt dışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerinden hazırladığımız hediyemizi TOBB Başkanımıza takdim ettik. Keşan TSO olarak nazik ziyaretlerinden ve her daim odamıza verdiği desteklerinden dolayı TOBB Başkanımız M. RifatHisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

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