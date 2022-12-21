Keşan TSO: Pirinç ithalatında vergi sıfırlaması zarar verir

Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı ve çeltik üreticisi Ahmet Koru, pirinç ithalatında Gümrük Vergisinin sıfırlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, pirinç ithalatında Gümrük Vergisinin sıfırlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Koru, bu durumun üreticinin aleyhine olduğunu belirterek, "İthalatta verginin kaldırılmasından dolayı fiyatlar ya sabit kalır ya da geriye gider. Benim çekincem, fiyatların daha da düşeceği yönündedir. 1 ay önce orta taneli ürünlerde fiyat, 15,5-16 TL seviyelerine geldi. Şuanda, 13,5-14 TL bandında. Bu da, çok ciddi rakamlar tutmaktadır. Uzun taneli ürünleri, Tarım Kredi Kooperatifi alıyor ama onlarda randımanda çok ince eleyip, sık dokuyorlar. Orada, 19-19,5 TL seviyelerinde fiyatlar duyuyorduk ama şuan 17-18 TL’nin üzerinde bir rakam duymadım. Birde ithalatta gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla birlikte, fiyatlar daha da geri gelme riski yüksek" diye konuştu.

“GÜMRÜK VERGİLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ YA DA KALDIRILMASI ÜRETİCİYE ZARAR VERECEKTİR”

Ahmet Koru sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gümrük vergisinin sıfırlanması uygulamasının, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanması planlanıyor. Duyduğumuz kadarıyla, 1 Ocak’tan sonra Mersin Limanı’nda bulunan çok yüksek miktardaki ürünlerin hepsi yurt içine girerse, bırakın 2022 yılı açığının karşılanmasını, 2023 yılının açığını bile karşılar. Bu durumda, 2023 yılının harmanı çok sıkıntılı olabilir. Girdi maliyetleri zaten yükselmiş durumda ve 2023 yılının maliyetleri daha da artacaktır. İlaca ve gübreye zamlar geliyor. Akaryakıt fiyatlarında belli bir düşüş yaşandı ama üretim yapacağımız süreçte, fiyatların ne olacağını bilmiyoruz. Ayrıca, piyasada çok yüksek miktarda mal olursa, fiyatın ne olacağını kestirmek zor. O yüzden nereden bakarsak bakalım, gümrük vergilerinin düşürülmesi ya da kaldırılması üreticiye zarar verecektir. Çünkü 2022 yılında, girdilerde çok fazla artışlar yaşandı. Şuanda, fiyatlar çok kötü değil ama biraz daha bekleyip, malımı değerlendirip borçsuz şekilde üretim yapmayı ve biraz para kazanmayı amaçlıyor.”