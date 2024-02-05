Keşan TSO Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Keşan TSO Ocak ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Ahmet Koru başkanlığında, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Odası 2024 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Koru başkanlığında, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile Keşan Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

2023 yılı değerlendirmeleri ve 2024 yılı içerisinde yapılması planlanan projeler ve çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunuldu.

2024 Yılı İlk Meclis Toplantısının Keşan, İpsala ve Enez bölgelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni edildi.