Keşan TSO'dan Ankara ziyareti

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, başkent Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Keşan TSO(Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) 02.05.2023 – 03.05.2023 günleri Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Meclis Üyesi Göksel Aktaş, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan İŞKUR Müdürü Mehmet Yazıcı, Genel Sekreter Erdem Başak, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ve Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır ile birlikte Ankara’da sırasıyla; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık ve TOBB(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu’na ziyaretler gerçekleştirdi.

“BÖLGEMİZE 286.000 EURO HİBE KAZANDIRDIĞIMIZIN MÜJDESİNİ VERİYORUM”

Ziyaretler kapsamında açıklamalarda bulunan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şapçı şunları ifade etti:“ Keşan TSO Heyeti olarak Ankara’da çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Ankara ziyaretimizin birinci gününde T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nda Keşan TSO olarak hazırlamış olduğumuz “Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz” AB Projemizin imzalarını attık. Bu proje kapsamında “Ne Eğitimde Ne İstihdamda olan Gençler” için iş gücü piyasası Destek Programı için Hibe Programı(NEEDPRO) kapsamında, 232 referans nolu Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz isimli projemiz ile Makine, Muhasebe ve Yazılım alanlarında genç işsizlere eğitim verilerek istihdama katkı sağlanacaktır. Projeden yaralanacak olan gençlerimiz Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin ve İpsala Organize Sanayi Bölgemizin İstihdamına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Proje ile İş Danışmanlığı ve Kariyer Merkezi kurularak bölgemizdeki gençlerin, kadınların ve işsizlerin ekonomimize kazandırılması sağlanacaktır. Bu Proje ile bölgemize 286.000 € Hibe kazandırdığımızın da müjdesini vermek istiyorum. “

“SAROS GASTRONOMİ MERKEZİ PROJEMİZİN YAKIN ZAMANDA FAALİYETE GEÇECEK”

“AB Projemizin İmzasını attıktan sonra T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık’ı ziyaret ederek Odamızın faaliyetleri, çalışma alanları ve hizmetleri hakkında Genel Müdür Yardımcımıza bilgiler verdik. Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde faaliyete geçireceğimiz Saros Gastronomi Merkezi Projemiz ile ilgili bilgiler vererek, Genel Müdür Yardımcımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Saros Gastronomi Merkezi Projemizin yakın zamanda faaliyete geçireceğimizin de buradan bilgisini şimdiden vereyim. TOBB Proje Okulumuz Keşan MTAL’e kazandırmış olduğumuz Tarım Bölümümüz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Genel Müdür Yardımcımız ile sohbetlerimiz devam ederken Yakın zamanda faaliyete alınacak olan Kalkınma Ajanları Medikal Turizm Haritaları üzerine ve Kitle Fonlaması ile girişimcilerin ve melek yatırımcıların faydalanabileceği platform hakkında bilgiler aldık. Genel Müdür Yardımcımıza Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz, Başvurusu devam eden Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz ve İpsala Pirinci AB Coğrafi İşaret başvurumuz hakkında bilgiler verdik.

BAŞKAN ŞAPÇI: “BÖLGEMİZE FAYDALI BİR KURUM OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEDİK”

Keşan TSO Yönetimi olarak daima bölgemize faydalı bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerledik ve Üyelerimizin istek, talep ve sorunlarına kulak vererek kesin çözüm arayışlarında bulunduk. Bölgemiz Coğrafi İşaretli Ürünlerini tüm platformlarda marka değer haline getirmek için gerekli tüm piar çalışmalarını titizlik ile sürdürdük. Üyelerimizin nitelikli personel sorunlarına çözümler yaratacak projeler ile en etkili çözümleri bölgemize kazandırdık. Turizm alanlarımızı tüm mecralarda ön plana çıkaracak çalışmaları dönemimizde gerçekleştirerek alternatif Turizm bölgesi değil talep edilen Turizm bölgesi olmak için emek ve gayretle çalışmalarımızı sürdürdük.

BAŞKAN ŞAPÇI: “TOBB BAŞKANIMIZDAN KEŞAN GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZİN İHALE SÜRECİNİN BAŞLAMASI İÇİN DESTEKLERİNİ İSTEDİK”

“Ankara ziyaretimizin ikinci gününde TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. TOBB Başkanımıza sırasıyla; Odamız faaliyetleri, çalışma ve projeleri, Hamzadere Sulama Projesi’nin güncel durumu ve tamamlanması, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz, İpsala Organize Sanayi Bölgemizin güncel durumu ve Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin ihale sürecinin başlaması, UMAT İbrahim Girgin Tır Parkımızın güncel durumu, Saros Körfezimizdeki 1/25.000’lik planların yapılması ve bölgemize yatırımların gelmesi, Odamız projeleri arasında olan Saros Gastronomi Merkezi Projemiz, TOBB Proje Okulumuz Keşan MTAL’de yürütmekte olduğumuz AB Projelerimiz ve Okulumuza kazandırmış olduğumuz Tarım Bölümümüz hakkındaki konu başlıkları ile ilgili TOBB Başkanımıza bilgiler vererek desteklerini talep ettik.”

Odanın faaliyet alanlarına kazandırmış olduğumuz “K” Türü Yetki Belgeleri Hizmetinin kazandırılmasında büyük destek veren TOBB Başkanımıza teşekkürler ettiklerini belirten Şapçı “Son olarak Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz, Başvuru sürecinde olan Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz ve İpsala Pirinci AB Coğrafi İşaret başvurumuz hakkında bilgiler vererek TOBB Başkanımızdan desteklerini istedik.

Keşan TSO Yönetimine geldiğimiz günden itibaren Üyelerimiz ile Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Özel Kuruluşların arasında istek, talep ve sorunları çözme köprüsü olduk. Bu kapsamda ortak akıl ve fikir birliğinde ilerleyerek bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak tüm projeleri, çalışmaları, etkinlikleri geçmişte olduğu gibi bugünde desteklemeye devam ediyoruz. Bölgemizdeki eğitim kalitesine oldukça önem veriyoruz çünkü çocuklar bizlerin geleceği ve bizler geleceğimizi sağlam hazırlamak zorundayız.

TOBB Başkanımızı ziyaretimizde Türkiye’mizin Yerli ve Milli Otomobili olan TOGG’u kullanma ve inceleme fırsatı bulduk. Gerçekten başarılı bir çalışma olduğunu söylemek istiyorum, içerisinde bulundurduğu malzeme kalitesi, teknolojik altyapısı gerçekten iyi durumda. Umuyorum ki böyle Yerli ve Milli araçların sayısı ülkemizde oldukça artar. İnşallah yakın zamanda TOGG’u Keşan sokaklarında göreceğiz. Ülkemiz sanayi ve teknoloji alanında oldukça verimli aynı zamanda coğrafya olarak ta verimli son 5 yılda yazılım alanında yeni atılımlar gerçekleşiyor,bizlerde Trakya olarak Yazılım ve Teknoloji gibi büyük bir pazardan mutlaka pay almamız gerektiğini düşünüyorum.

Son olarak Bizleri ağırlayan T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Yetkililerine, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Işık’a ve TOBB Başkanımız M. RifatHisarcıklıoğlu’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.