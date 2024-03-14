Keşan TSO Başkanı  İsmail  Şapçı İpsala UMAT Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

İpsala UMAT(Umumi Mağazalar Türk) Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’nin 12.02.2024 Salı günü yapılan Seçimli Genel Kurulu’nda oy birliğiyle Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Seçimli yapılan Genel Kurul’un ardından açıklamalarda bulunan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı şunları söyledi: “Öncelikle TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve değerli yeni dönem İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Tekirdağ TB Yönetim Kurulu Başkanı ve İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Başkan Vekili Osman Sarı, Çorlu TB Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ertan, İpsala TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, İstanbul TB Meclis Üyesi Atilla Sümer, Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamanoğlu , İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Akbulut Yaşık’a teşekkürlerimi sunar, geçmiş dönem İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Çanakkale TSO Meclis Üyesi Sefer Kaya Üzen, geçmiş dönem Edirne TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Tamer Dinçşahin’e İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri’ne sağladıkları hizmet ve desteklerdendolayı teşekkür ederim. 2021 yılından bari üç yıldır Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığım İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş.’de yapılan seçimli genel kuruldan sonra görevime Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edeceğim.

Geçmiş dönem Yönetim Kurulumuz ve Kaya Başkanımızın büyük emek ve başarı ile yürüttüğü faaliyetlerin devamı niteliğinde bayrağı devralarak yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte bölgemize en iyisini kazandırmak için çalışmalar yürüteceğiz.Yenilenen, modernize edilen ve gelişen İpsala Gümrük Kapımızda ülkemize giriş-çıkış yapan tüm misafirlerimize kurumsal hizmet noktaları bulundurarak kaliteli ve güvenilir her türlü imkanı ve kolaylığı sunmaktayız.2023 yılında Ticaret Bakanımız ve TOBB Başkanımızın teşrifleriyle hizmete açtığımız UMAT İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı ile ihracat yapan firmalarımıza sistemli, güvenli ve düzenli bir şekilde hizmetimizi başladık, geliştirerek de devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Edirne Valimiz Sayın Yunus Sezer’in destekleriyle bölgemizde ilk ve tek olarak Tır Parkımız içerisinde Mobil İç Gümrükleme Hizmetimizi de kazandırmış bulunmaktayız. Bölgemizdeki hem ihracat yapan hem de ihracat potansiteli olan üyelerimizin dış ticaretlerini hızlandıracak, geliştirecek ve arttıracak olan bu hizmetimizi de bölgemize sağlıyoruz. Yeni dönemde yurt dışından gelen-giden misafirlerimize, lojistik sektörüne, dış ticaret firmalarına ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına güncel teknoloji, ekipman, yazılım, eğitim vb. tüm çalışmalara start vereceğiz. Seçimli Genel Kurulumuzun bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, çıktığımız bu yolda destek herkese teşekkür ederim” dedi.