Keşan Ticaret Borsası 'Kaymaz'la güven tazeledi

Edirne Keşan'da iki listenin yarıştığı Ticaret Borsası seçimlerinde 'mavi' listenin sahibi mevcut başkan Necmi Kaymaz yönetimi güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Keşan Ticaret Borsası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti temsilcileri ile esnaf odaları başkanları ve dernek başkanları da kongreyi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Keşan Ticaret Borsası binasında başlayan seçimlerde 14 kişilik Borsa Meclisi belirlendi. Mevcut Yönetim Kurulu Necmi Kaymaz önderliğindeki “Mavi Liste” ile Mustafa Karataş önderliğindeki “Sarı Liste” yarıştığı seçimlerde 205 üyeden 185 üye oy kullandı.

Sandıktan mavi listeye 138 oy çıkarken, Mustafa Karataş’ın sarı listesi 47 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanması ardından yarışan her iki grup birbirini tebrik etti. Mevcut Başkan Necmi Kaymaz, tüm üyelerine borsaya sahip çıktığı için teşekkür ederken, "Bu seçimin kaybedeni yok, kazanan borsamız oldu. Seçimlerin Keşan ve borsamız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Necmi Kaymaz başkanlığındkai Keşan Ticaret Borsası’nın yeni meclisi şu isimlerden oluştu:

1 - Kaymazlar Et ve Tavuk Pazarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirket

2- Yayla Turizm İnşaat ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi

3- Erman Tarım Ürünleri ve Gübre Alım Satımı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

4- Orhun Zahire Süt Ürünleri Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

5- Fahri Karagöz

6- Yavaş Ticaret-Tuncay Yavaş

7- Güven Canlı Hayvan Et ve Tavuk Mamulleri Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

8- Erdoğanlar Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9- Erbil Yörük

10- Topaloğlu Zahire-un-Yem-Yağ-Gübre-Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

11- Gürşat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Zahirecilik Hayvancılık Restoran Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

12- Narlıoğulları Canlı Hayvan Mamülleri Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

13- Yiğit Ceylan

14- Aziz Burak Lofçalı