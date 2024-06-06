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Keşan Tarım ve  Hayvancılık Gıda Fuarı’nın açılışı yapıldı

Keşan Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı açıldı

EKONOMİ 06.06.2024, 09:45
Keşan Tarım ve  Hayvancılık Gıda Fuarı’nın açılışı yapıldı

Keşan Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 5-6-7-8 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Keşan Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı’nın açılışı  dün yapılan törenle gerçekleştirildi.

Keşan Açık Fuar Alanında gerçekleşen tören Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Beyendik Belediye Başkanı  Ferat Gülver,  Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, Keşan Esnaf Odaları başkanları, muhtarlar, vatandaşlar, çevre ilçelerden gelen yetkililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ik olarak konuşan Şapçı tüm katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi. “Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekillerim, Sayın TOBB Yönetim Kurulu Üyem, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Oda ve Borsa Başkanlarımız, Sayın Esnaf Odası ve Ziraat Odası Başkanlarım, Sayın Üretici Yetiştirici Birlik Başkanlarım, Kıymetli Katılımcılar, Değerli Misafirler ve Basınımızın güzide temsilcileri sizleri odam ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizde bir ilki daha gerçekleştirmenin heyecanıyla sizlerle bir aradayız. Keşan’ımızda ilk kez düzenlenecek olan“ Değerli Misafirler, Odamız olarak her zaman bölgemizin ve Üyelerimizin ihtiyaçları, istekleri, şikayetleri ve talepleri doğrultusunda çalışmalar ve projeler yaparak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemiz ekonomisinin %50’sinden fazlası tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Ekonomimizde çok büyük paya sahip olan Tarım ve Hayvancılık sektörümüzün tüm paydaşları ile bir araya gelerek, çiftçilerimizin, üreticilerimizin, Üyelerimizin ve kurumlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçen bu fuarın, sektörümüz için bir dönüm noktası olacağına ve hep birlikte büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

Keşan, İpsala ve Enez ilçelerimiz gelişime açık bir cazibe merkezi olarak bu tür etkinlikler için ideal bir noktadır. Bu fuar, bölgemizin tarımsal ve hayvancılık potansiyelini tüm Türkiye'ye ve hatta dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsattır; ayrıca, sadece bir sergi alanı olmanın ötesinde, sektördeki son teknolojileri ve yenilikleri takip etme imkânı sunan, bilgi paylaşımını ve iş birliğini teşvik eden önemli bir platform olacaktır.”

Şapçı’dan sonra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay konuşmasında şunları söyledi: “Sizleri şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu ile buraya gelmeden önce görüştüm. Sizlere çok selam ve sevgilerini iletti. Keşan; Trakya’nın önemli bir tarım, turizm ve ticaret merkezi. Keşan’daki tüm kurumların işbirliği ile düzenlenen bu fuar, bölgenin ekonomik canlılığını da artıracak. O yüzden bu fuarın düzenlenmesine katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Fuarlar; üretimin, emeğin, alın terinin alıcıyla buluştuğu, çok önemli bir platformdur. Günümüzde artık sadece üretmek kafi gelmiyor. Ürettiğini tanıtmak ve müşteriyle buluşturmak gerekiyor.

"Sen pekmezi iyi yap, sinek Bağdat'tan gelir" söylemi bugün artık geçerli değil. Hangi işi yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız ve bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla olur.  Doğru müşteriye ulaşmanın en iyi yolların başında da fuarlar gelir. O halde, siz yine de pekmezinizi iyi yapın, farklı yapın, sürekli yenilikçi olun.  İşte bu nedenle TOBB olarak yurtiçi fuarlara büyük önem gösterdik.

Ticaret Bakanlığımızın verdiği yetki ile Türkiye’de fuar izinlerini vermeye başladık. TOBB’dan önce fuar sektöründe düzensizlik hakimdi.  Herkes her yerde her zaman istediği gibi fuar yapabiliyordu.

Fuarcılık sektörünü disipline ettik, standartları belirledik ve uyguladık. Artık gelecek yılın fuar takvimini yıl başlamadan ilan ediyoruz.

Günay’dan sonra konuşan Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene yaptığı konuşmada şunları söyledi. “ Bugün, Keşan için tarihi bir gün. ilk defa gerçekleştirdiğimiz Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı’nın açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu fuar, Keşan’ın yanı sıra, tüm Trakya bölgesi için büyük bir öneme sahip. Fuar stratejik sektörlerin bir araya gelmesi, bölge ekonomisinin canlanmasına ve büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır. Fuarın bölge ekonomimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yerel işletmelerimiz fuar sayesinde yeni müşteriler ve iş ortakları bulma fırsatı yakalayacak ve gelişecek bu da zamanla yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu organizasyonun hayata geçmesinde belediyemizle birlikte büyük emekleri olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Keşan Kaymakamlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf Odaları ve Keşan Ziraat Odası’na çok teşekkür ediyorum.”

Ayrıca Renkly Fuarcılık Sahibi Önder Harbili, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Esnaf Odaları adına Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan birer konuşma yaparak fuar ,ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdela kesilmesi ile fuarın açılışı gerçekleştirildi ve daha sonra da stand ziyaretleri gerçekleştirildi.

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