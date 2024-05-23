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Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı 5-8 Haziran'da 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf Odaları ve Keşan Ziraat Odası iş birliğinde düzenlenecek olan Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı, 5-6-7-8 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Bu büyük organizasyon, yerli ve yabancı birçok firmanın katılımıyla Keşan'da ticaretin canlanmasına ve ekonominin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak

EKONOMİ 23.05.2024, 12:13
Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı 5-8 Haziran'da 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf Odaları ve Keşan Ziraat Odası iş birliğinde düzenlenecek olan Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı, 5-6-7-8 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu büyük organizasyon, yerli ve yabancı birçok firmanın katılımıyla Keşan'da ticaretin canlanmasına ve ekonominin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak.Erdoğan DEMİR  /EDİRNE (İGFA) - Fuarın koordinasyon toplantısı, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Esnaf Odası Başkanları, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve Çorlu TSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Renkly Fuarcılık’ın sahibi Umut Güngör’ün katılımları ile gerçekleştirildi. Bu toplantıda fuarın tüm detayları ele alındı ve etkinliğin başarıya ulaşması için gerekli adımlar atıldı.

ÖZCAN: “FUAR, BÖLGENİN EKONOMİK CANLILIĞINI ARTIRACAK”

Merakla beklenen fuar hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, “Bu geniş çaplı organizasyon, Keşan ve çevresinin ticaret potansiyelini artırmayı ve ekonomik kalkınmayı hedefliyor. Fuarda tarım, hayvancılık, gıda, sanayi, otomotiv ve iş makineleri sektörlerinden birçok firma, ürün ve hizmetlerini sergileme imkânı bulacak. Katılımcılar, en son teknoloji ürünlerini tanıtma, yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut iş ilişkilerini güçlendirme fırsatı yakalayacaklar.” dedi.

Fuarın, sadece ticari ilişkilerin değil, aynı zamanda yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlayacağına vurgu yapan Başkan Özcan, “Bölge halkı, tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri yakından takip edebilecek, gıda sektöründeki gelişmeleri inceleyebilecek ve sanayi, otomotiv ve iş makineleri alanındaki en son teknolojik gelişmeleri görebilecekler. Bu durum, yerel üreticilere ve işletmelere yeni fırsatlar sunarken, bölgenin ekonomik canlılığını artıracak.” şeklinde konuştu.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Fuarın düzenlenmesinde büyük rol oynayan kurumlar, bölgenin kalkınmasına yönelik güçlü bir işbirliği sergiliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf Odaları ve Keşan Ziraat Odası'nın ortak çalışmaları, fuarın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu işbirliği, bölgedeki kurumlar arasında sinerji yaratarak, ekonomik ve ticari faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunuyor.

Son olarak iş dünyası ve ziyaretçileri 5-8 Haziran arasında fuara davet eden Özcan, “Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı, bölgenin en büyük ve en kapsamlı fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Tüm katılımcılara, iş dünyasına ve ziyaretçilere başarılı ve verimli bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Bu önemli etkinliğe herkesi davet ediyor ve katılımınızı bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

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