Keşan Gıda OSB’nin altyapı ihalesi 31 Ocak’ta

Keşan Gıda OSB’nin altyapı yapım işi ihalesi 31 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çarşamba günü yapılacak ve Keşan Gıda OSB’ye ait 140.5 Ha alanda, yol, atık su, yağmursuyu, içme suyu ve telekominikasyon inşaatını kapsayan Keşan Gıda OSB’nin altyapı yapım işi ihalesi, saat 14.00’te Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 2.Kat’taki Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhalenin tamamlanması ve noterce tescil günden itibaren en geç 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

İşin bitim süresi de yer tesliminden itibaren 335 takvim günü olacak.

İhaleye katılacak firmaların teklif dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Ticaret ve Sanayi Odası’na teslim etmeleri gerektiği de açıklandı.