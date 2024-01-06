Keşan Gıda İhtisas OSB yönetim kurulu toplandı

Edirne Keşan Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Keşan TSO Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantıya; Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne AK Parti Milletvekili Dr. Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya, OSB Müdürü Murat Sınar katıldı.

Toplantının ardından GİOSB ile ilgili bilgi veren Vali Sezer, “İlk olarak organize sanayinin girişimi yaklaşık 1 ay önce tamamlandı. Hem yer tahsisi hem yolların açılması konusunda çalışmalar fiili olarak başladı. Bu noktada arkadaşlarımız müracaat eden firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiler. Keşan’da 7 parselli bir tahsis yapıldı ve bu tahsisleri bugün karara bağladık.

İkinci olarak ise, altyapı çalışmalarının başlatılması noktasında ihale kararı aldık. İhale tarihi olarak 31 Ocak belirlendi. İhaleyi yaparak önümüzdeki yıl sonunu bulmadan buradaki altyapı çalışmaların da tamamını bitirmiş olacağız.

Burada lokomotif olacak büyük firmalara öncelik vermek istiyoruz. Önceliğimiz, çevreye duyarlı buranın yapısıyla, tarım ve gıdaya dayalı sanayi öncelikli olmak üzere çevreye duyarlı sanayiyi inşa etmeyi ve ilimize kazandırmayı, ilimizi bir çekim merkezi yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.