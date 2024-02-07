Keşan'da traş zamlandı

Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Tuncay Kaplan’ın sahibi olduğu The Barber Shop Erkek Kuaförü’nde yaptığı bir basın toplantısı ile yeni fiyat tarifelerini kamuoyuna açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Başkan Mutlu Gezer maliyetlerin artması ve yaşam şartlarının zorlaşması sebebiyle fiyat düzenlemesi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

KEŞAN DA BERBER KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARININ ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, berber ve kuaförlerin girdi maliyetlerindeki artışların, asgari ücret artışının, sosyal güvenlik primlerindeki yükselen oranlar ile kullanılan ürünlerdeki fiyat artışları, elektrik, doğalgaz ile kiralardaki artışın yeni fiyat artışlarını zorunlu hale getirdiğini belirterek yeni tarifeye göre hizmetlerde makul bir oranda zam yapıldığını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Gezer “Ne yazık ki yaşadığımız yüksek enflasyon sebebiyle meslektaşlarımızın ayakta kalabilmesi ve ticaretlerini sürdürebilmeleri için fiyat artışları kaçınılmaz hale gelmiştir. Üyelerimizden beklentimiz fiyat tarifelerine uyarak iş barışını bozmamalarıdır. Vatandaşlarımızın da bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan tarife ile Modelli Saç Kesme 200 TL, saç- sakal ve yıkama 330 TL, saç kesme 150 TL ve sakal traşı da 80 TL, maniküğr 250 TL, pedikür 300 TL, perma 1.000 TL olarak belirlendi.