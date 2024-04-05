Keşan'da esnaf bayramdan umutlu

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı yazılı açıklamada esnafın beklentilerini dile getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, esnafın zor günler geçirdiğini ancak bu bayramdan umutlu olduğunu söyledi. Bayram tatilinin 9 gün olması ve havaların ısınmaya başlamasının piyasayı canlandıracağını belirten Çakır, vatandaşları alışverişlerini mahalle esnafından yapmaya çağırdı.

ESNAF ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Çakır açıklamasında şunları kaydetti:

"Esnaflarımız zor günler geçiriyor. Tek tesellisi bu sene Bayram tatilinin de 9 gün olması ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, zor günler geçiren esnafımız bu bayramdan çok umutlu."

BAYRAM ALIŞVERİŞİ PİYASAYI CANLANDIRACAK

"Bayram alışverişi ile piyasanın canlanmasını dört gözle bekleyen esnaflarımız bayram hazırlıklarını tamamladı. Bayram 9 gün olması sebebiyle şehirler arası yolculuk artacak, Keşan'ımızda piyasa canlanacaktır. Hatta yazlıklarımıza ve sahillerimize gidenler olacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz bayramlık, ikramlık, hediyelik, taze meyve ve sebzelerinizi, bakkalından, kuruyemişcinden, kasabından, manavından, Trakyanın en büyük halk pazarımız olan, pazarcı esnaflarımızdan yapın."

ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK

Bayramda ailesini ve sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşların, esnaflardan alış veriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Çakır, “Böylece hemde esnaflarımızın yüzünün gülmesine vesile olacaktır. Esnaflarımız kıymetli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için gün sayıyor, Bayramlar esnafımız için sevinç kaynağıdır. Bayram alışverişleri esnafımızın can suyu olacaktır."dedi.

ALIŞVERİŞİN ADRESİ MAHALLE ESNAFI OLMALI

Çakır, bayram alışverişlerinin adresi her zaman mahalle esnafı olmasın gerektiğini belirterek, “Çünkü esnafımız kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez ve satmaz."şeklinde konuştu.

HUZURLU BAYRAMLAR DİLİYORUM

Çakır, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileklerini ileterek sözlerini şöyle tamamladı.“Ramazan Bayramının milletimize, İslâm âlemine, değerli hemşerilerimize ve kıymetli Esnaflarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her şeye gönlünüzce olsun"