Kenya’da e-ticarete yön verecek

Türkiye’nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, Kenya’nın en büyük e-ticaret pazar yerlerinden biri olan Copia Kenya’ya hizmet vermeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olan ve Call Center Studio (CCS) markasıyla altı kıtada44 ülkeye ulaşan AloTech, Kenya’nın en büyük e-ticaret pazar yerlerinden Copia Kenya’ya vermeye başladığı hizmetle bu ülkedeki e-ticaretin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecek.

İnternet erişimi sınırlı olduğu için e-ticaret alışverişini ülke geneline yayılan 40 bin civarında dağıtım noktası üzerinden sağlayan Copia Kenya, AloTech sayesinde alışverişin çağrı merkezi üzerinden yürütülmesini sağlayacak.

Kenya ile birlikte Afrika genelinde de 10’un üzerinde ülkeye ulaştıklarını belirten AloTech CEO’su Cenk Soyak, bu yıl Kenya’da ofis açmayı planladıklarını söyledi.

Kenya’daki e-ticaret sistemini anlatan Soyak, "Copia Kenya da bu sistemin öncüsü. Buna göre e-ticaret alışverişi yapmak isteyen bir kişi, Copia Kenya’nın ülke geneline yayılan 40 bin civarındaki dağıtım noktasından birine giderek almak istediği ürünü seçiyor. Ürün, o dağıtım noktasında varsa hemen tedarik ediliyor yoksa da sipariş edilerek temini sağlanıyor. Ancak bu sistem, en büyük avantajlarından biri hız olan e-ticaret için ciddi bir zaman ve verimlilik kaybı. Diğer taraftan entegre bir sistemleri olmadığı için siparişler, ödeme sistemleri ve teslimat süreçlerini ayrı ayrı yürütüyorlar. AloTech olarak sağladığımız hizmetle tüm bu sistemlerin birbirine entegrasyonunu sağladık. Şu anda Copia Kenya’nın Kenya’daki 300, Uganda’daki ise 100 müşteri temsilcisi bizim sistemimiz üzerinden müşterilerine hizmet veriyor. İlk etapta telefonla görüşme üzerinden ilerleyen bu hizmetin ikinci aşamasında chat servislerine geçeceğiz. Bunun için demo çalışmalarına başladık” diye konuştu.

Daha önce Afrika pazarında Kuzey Afrika’da ve Nijerya’da hizmet verdiklerini söyleyen Soyak, Copia Kenya ile birlikte Sahraaltı Afrika pazarında kısa sürede hızlı bir büyüme yakalayacaklarını belirterek, bu yıl Kenya’da bir ofis açmayı planladıklarını kaydetti.