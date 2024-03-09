Keles’te tankerle su taşıma dönemi tarih oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, senelerdir içme suyu sıkıntısı yaşayan ve yaz aylarında tankerle su taşınan Keles ilçesinin Kozağacı bölgesindeki 8 mahalleyi BUSKİ marifetiyle sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu. Keles’te tankerle su taşınan hiçbir kırsal mahallenin kalmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Birileri BUSKİ binasının önünü tiyatro sahnesine çeviriyor. Biz karınca gibi çalışıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için arıtma tesislerinden içme suyuna, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarından su depolarına kadar tüm çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Dağ ilçelerinde yaşanan altyapı sıkıntılarını tek tek çözen Büyükşehir Belediyesi, senelerdir içme suyu sıkıntısı yaşayan ve yaz aylarında tankerle su taşınan Keles’in Kozağacı bölgesindeki 8 mahalleyi BUSKİ marifetiyle sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu. Birinci etapta Hereke, Yunuslar, Durak ve Denizler mahallelerine, ikinci etapta da Harmandemirci, Davutlar, Issızören ve Karaardıç mahallelerine toplamda 24 kilometre isale hattı, 11 adet içme suyu deposu ve 3 terfi odası ile hizmet götürüldü. Ayrıca Kıranışıklar, Akçapınar ve Haydar mahalleleri de çalışmalar sonucunda sürekli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturuldu. Bu kapsamda da 5,5 kilometre isale hattı, 2 adet içme suyu deposu, 2 terfi odası ve 1 paket arıtma imalatı ile tankerle su taşıma devrine son verildi. Mahallelerin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması dolayısıyla Davutlar Mahallesi’nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milltvekili Osman Mesten, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AK Parti Keles Belediyesi başkan adayı Ali Doğru, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TANKERLE SU TAŞIMA DÖNEMİ BİTTİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘eli nasırlı analarımızın ellerinden, yüzleri güneşten kavrulmuş amcalarımızın gözlerinden öpüyorum’ diyerek sözlerine başladı. Yıllardır beklenen bir hizmeti yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Artık Keles’te tankerle su taşıdığımız hiçbir kırsal mahalle kalmadı. Bundan sonra kaliteyi arttırmak için çalışacağız. Bu yapılan işin sübvanse edilmesi mümkün değil. Ama biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle çalışıyoruz. O ‘suyu ve yolu olmayan köy kalmayacak. İnsanların standartlarını yükselteceksiniz’ diyor. Bizler de bunun gereğini yerine getiriyoruz. 5 zor seneye rağmen birçok sözümüzü yerine getirdik. Ama maalesef birileri BUSKİ binasının önünü tiyatro sahnesine çeviriyor. Gelip bol bol tiyatro oynuyorlar. Kimi su sayacı, kimisi su borusu atıyor. Allah’a hamd olsun biz karınca gibi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız durmadan, yorulmadan vızır vızır çalışıyor. Hane sayısına bakmadan tüm kırsal mahallere hizmeti götürüyoruz. Hariçten gazel okuyanlara kanmasın” diye konuştu.

8 MAHALLEYE KESİNTİSİZ İÇME SUYU Keles’te görev süresi boyunca 166 kilometre içme suyu hattı, 23 kilometre kanalizasyon hattı, 5 kilometre yağmur suyu hattı, 4 adet paket atık su arıtma tesisi, 1 adet paket içme suyu arıtma tesisi, 4 adet sulama tesisi, 5 adet foseptik, 18 adet su deposu, 7 kilometre dere temizliği yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, “Kozağacı bölgesinde yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan ve yaz aylarında tankerle su taşıdığımız 8 mahallemiz, BUSKİ’mizin çalışmaları neticesinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Yapılan hizmet anaların ak sütü gibi helal olsun. Sizin paranızı size harcadık. Geçen sene Ağustos ayının ortasında başladığımız Keles Atık Su Arıtma Tesisi inşaatımız da hızla sürüyor. Menteşe Sulama Göleti ikmal inşaatımızı da yeni ihale yaparak tekrar başlattık. Projelerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye genelinde yapılan hizmetleri görmeyenler için ‘gözleri var görmezler. Kulakları var duymazlar’ diyerek, gözleri görmeyenlere de hizmet edildiğini diye getirdi. İslam medeniyetinin bir vakıf ve su medeniyeti olduğunu söyleyen Mesten, “İslam’dan önce bile Kabe’de en önemli hizmet gelenlere su dağıtmaktı. İslam dünyası özellikle suların vakfıyla var olmuştur. Bizler hizmet partisi olmanın yanında vakıf medeniyetimize de sahip çıkıyoruz. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hereke’deki Koca Su’yun kenarından 1050 metre yüksekliğe suyu taşıdıklarını belirtti. Hizmette emeği geçen Başkan Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür eden Keskin, su taşıma hizmetinin yanında sıcak asfalt çalışmalarının da hızla sürdüğünü dile getirerek emeklerinden ötürü Milletvekili Osman Mesten’e teşekkür etti.

Kozağaç muhtarları adına konuşan Yunuslar Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan 2020’de yaşadıkları dolu afeti sonrası büyük destek gördüklerini hatırlattı. Şimdi ise çok bereketli bir açılışa ev sahipliği yaptıklarını belirten Kaya, “Bu yapılan hizmette bereket var. Bu hizmette hayır dua almak var. Bizim köylerimiz susuzluktan çok sıkıntılar çekti. Elleri nasırlı annelerimiz, yüzleri güneş yanığı ama gönülleri çok güzel amcalarımız su için çok uğraştılar. Bizler de hatırlıyoruz. Çok şükür 20 senedir musluğumuzdan su akıyor. Şu aldığımız hizmetleri hayal bile edemezdik. Eski insan görse ‘Deli bunlar, ne yaptılar böyle. Buradan su mu olur?’ derlerdi. Çok şükür devletimiz güçlü ve yaptık. Buralara güzel hizmetler yaparsak çok halisane ve samimi dualar alırız. Bu hizmetlere eli, gönlü değen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler, vanayı açarak içme suyu hattının açılışını yaptı.