Kedi köpek maması ihracatı 27 katına çıktı

Türkiye’de kedi köpek maması sektörü ihracatta 10 yıllık süreçte 27 kat büyüyerek 2023 yılında 122 milyon dolara ulaştı. Sektör 2024 yılı sonunda 150 milyon dolar ihracat hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “2014 yılında Türkiye evcil hayvan mamalarında yalnızca 4,5 milyon dolar ihracat yapmaktaydı. Sektörün ihracatı kademeli olarak artarak 2018 yılında 8 milyon dolara ulaştı. 2019’dan itibaren ise sektör katlanarak büyümeye başladı. 2019 yılında 16 milyon, 2020’de 30 milyon dolara ulaşan ihracat her yıl kuvvetli büyüme rakamları kaydetmeye devam ederek 2023 yılında 122 milyon dolara ulaştı. Sektörün ihracatı 10 yıl içerisinde 27 katına çıktı” diye konuştu.

Evcil hayvan mamaları sektörünün; hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğuna vurgu yapan Öztürk, “Son yıllarda evcil hayvan edinmek yükselen bir değer. Pandemi dönemi bu süreci hızlandırdı. Kedi köpek maması sektörü hem iç piyasada hem de ihracatta bu uygun zemin sayesinde hızla büyüyor. 10 yıllık dönemde Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliğimizin ihracatı 3 katlık artışla 360 milyon dolardan 1 milyar 68 milyon dolara ilerlerken, kedi köpek maması sektörümüzün Ege Bölgesi’ndeki ihracatı 1 milyon dolardan 78 milyon dolara çıktı ve 78 kat artışa imza attı. Sektördeki önemli firmalar Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz bünyesinden faaliyet gösterirken, Türkiye Geneli ihracatın yüzde 60’ı Ege bölgesinden gerçekleştiriliyor. Sektöre yeni yatırımcılar giriyor. 5 yıllık vadede 500 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşacağımızı öngörüyoruz.”

MALEZYA, İSRAİL, IRAK, ABD, İNGİLTERE EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

Kedi köpek maması sektörünün 2023 yılı ihracatında yüzde 38’lik büyüme sağladığını söyleyen Başkan Öztürk; “Kedi köpek maması ihracatımız 2022 yılına göre 33,5 milyon dolarlık bir artışa tekabül ediyor. 2023’te 96 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 96 ülkenin 78’inde rakamlarımızı geçen seneye göre kayda değer oranda arttırdık. 2023 yılında en çok ihracatı 15,5 milyon dolar ile Malezya’ya gerçekleştirdik. Malezya’yı; İsrail, Irak, ABD, İngiltere, Yunanistan, Fas, Suudi Arabistan, Gürcistan ve Kıbrıs takip etti. İlk 10 pazarımız içinde ihracatımızı oransal olarak en çok arttırdığımız ülke yüzde 304 artış ile Suudi Arabistan’dı. 26 ülkeye 1 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirdik” diye bilgi verdi.

2024 yılında yüzde 25-30 civarında bir artış ile sektörün büyüme grafiğini sürdürmesini beklediklerini açıklayan Muhammet Öztürk sözlerini şöyle tamamladı:

“2024 yılı sonunda 150 milyon doların aşılmasını muhtemel görüyoruz. Atılım yapılan pazarlarda sektörümüzün yerini daha da sağlamlaştırmasını, sektörde ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümü yönünde aşama kaydederek ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Böylesine canlı ve yatırım alan bir sektörün potansiyelini değerlendirmek Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak bu yılki hedeflerimizden biri. Türkiye geneli kedi-köpek maması ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren Birlik olarak 2024 yılında kedi-köpek maması sektörünün yurtdışında tanıtımını nasıl daha iyi yapabileceğimizi, firmalarımızı uluslararası rekabette nasıl öne geçireceğimizi firma temsilcileriyle birlikte değerlendirip, ortaya çıkan görüşler doğrultusunda proje ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Sektörde Ege bölgesinde yatırımlar devam ediyor, önümüzdeki yıllarda yıl içerisinde sektörün Türkiye hacminin birkaç katına çıktığını görmek mümkün olabilir.”

ÖZTÜRK; “BARINAKLARA ÜCRETSİZ MAMA TEMİN EDİYORUZ”

Başkan Öztürk, Ege Bölgesi’ndeki hayvan barınaklarına Birlik üyesi firmalardan bedelsiz temin edilerek mama sağlanmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattıkları bilgisini de verdi. Öztürk, “Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında ilk etapta İzmir Menderes’te bulunan 'Şopengazi Nebiha Deprem Bakımevi’ni ziyaret etmiştik. Bir sonraki ziyaretimiz ve bağışımız ise İzmir Kemalpaşa’da bulunan Hayvanlar için Projeler Derneği’ne (HİPDER) gerçekleşti. Korunmaya muhtaç köpekler için Birliğimiz üyesi olan firmalardan ücretsiz temin ettiğimiz köpek mamalarını barınağa teslim ettik. Her ay bir barınağa yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizlere mama konusunda katkı sağlayan Birlik üyesi firmamız DFC Pet Firmasının Kurucusu Yüksel Paylanbaş’a teşekkür ediyoruz.”

RESMİ KURUMLARDAN BAĞIŞÇILARDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) Kurucusu Funda Bonomo ve Melih Kangaloğlu ise sürdürülebilir projelere ihtiyaçları olduklarını vurguladı.

“Derneğimizde çoğu engelli ve kimsesiz 250-300 civarında köpeğe sahip çıkıyoruz. Gönüllülerimizle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Sokakta kalan hasta hayvanlara sahip çıkarak onlara veterinerlik hizmeti de veriyoruz. Bütün hayvanlarımızın bir hikayesi var. Resmi kurumlardan bağışçılardan destek bekliyoruz.”